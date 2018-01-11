Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Донос на самого себя

Министр полиции Австралии Трой Грант в порыве раскаяния совершил акт самобичевания, написав в полицию донос на самого себя с просьбой оштрафовать за использование телефона за рулём автомобиля.

Как стало известно журналу курьёзов «Перлы.ру», Трой Грант выложил на своей страничке в «Твиттере» фото автомобиля, в багажнике которого перевозили овцу. Народу фото понравилось, однако нашлись и такие, которые указали министру, на то, что в Австралии запрещено пользоваться смартфоном, находясь за рулём автомобиля, даже если он стоит в пробке с заглушённым двигателем.

Трой Грант извинился перед подписчиками и признался, что не знал о запрете на манипуляции с телефоном во время остановки ибо, согласно австралийскому законодательству, использовать телефон за рулём можно только в том случае, если автомобиль припаркован и не находится на проезжей части.

Министр также сообщил пользователям, что доложил о собственном нарушении в полицию и попросил выписать ему штраф в размере 325 австралийских долларов (14,4 тысячи рублей).

МГ: А теперь представьте в этой ситуации нашего министра внутренних дел.... И сразу поймёте, как далека от нас Австралия!

Штраф медведю

За кражу мёда суд оштрафовал дикого медведя.

Суд города Битола (Македония) удовлетворил иск местного жителя Зорана Киселошского к дикому бурому медведю, который регулярно разорял его пасеку.

Когда господин Киселошски вычислил воришку, он постарался самостоятельно избавиться от визитов незваного гостя. Сначала он на всю громкость включал диск сербской поп-певицы Светланы Ражнатович, известной под псевдонимом Цеца. Затем, в дополнение к громкой музыке, он купил электрогенератор для освещения пасеки. Некоторое время всё это отпугивало медведя, но как только аккумуляторы «подсели», медведь в первую же тихую и тёмную ночь вернулся на пасеку. Косолапый разорил почти все улья, съел приличное количество мёда и спокойно ушёл в лес.

Устав от борьбы с бессовестной тварью, пасечник подал на медведя в суд, требуя от него финансовой компенсации. И вот на прошлой неделе длившееся около года судебное разбирательство завершилось. Несмотря на то, что обвиняемый на заключительном заседании не присутствовал, он был признан виновным в нанесении ущерба на сумму 140 тысяч динаров (более 3000 $). Которые, ввиду отсутствия у животного хозяина, придётся выплатить государству.

МГ: Интересно, а как мишка может компенсировать убыток? Орехами, шкурой? И не слишком ли разорительно для государства платить за проделки каждого лесного обитателя?!

В суд на бога

Суд австралийских островов пролива Торреса выдал ордер на арест человека, который отказался предстать перед судом, поскольку, по его мнению, является Богом и земные законы для него не писаны.

Обвиняемый Ричард Джеймс Хауарт должен был предстать перед судом за многочисленные нарушения правил дорожного движения, включая вождение автомобиля в нетрезвом виде. Его адвокат из юридической службы Комиссии по правам аборигенов и жителей островов пролива Торреса дал ясно понять судье, что сомневается в психической вменяемости своего подзащитного. Его клиент отказывается приходить не только в суд, но даже к своему защитнику, поскольку заявляет, что является живым Богом и жить по людским законам для него значит опуститься ниже плинтуса.

Судебный психиатр, который проводил психиатрическое свидетельствование подсудимого, уверен, что тот абсолютно здоров. Судья, похоже, согласился с атеистом-медиком и выдал ордер на арест «божественной персоны».

МГ: Бог, пьяный, за рулём?! Ничего более фантастического и представить невозможно! Так что, судя по всему, ордер на арест выписан вполне справедливо...

Сила красоты?

В африканском парке Масаи Мара в Кении крокодилов и других хищников настолько хорошо кормят, что их не привлекает даже нежное и вкусное мясо антилоп-импал.

Крокодил, схвативший импалу за заднюю ногу, в течение некоторого времени замер, не предпринимая никаких действий. Жертва также лежала, не пытаясь сопротивляться, только тяжело дышала.

Затем хищник просто разжал челюсти, развернулся и ушёл. Импала тут же вскочила на ноги и убежала. Крокодил при этом невозмутимо уполз в другую сторону, не делая никаких попыток как-то отреагировать на действия своей несостоявшейся жертвы.

МГ: Смотрители зоопарка предположили, что крокодил был настолько восхищён красотой антилопы, что у него от восторга пропал аппетит. Однако, думается, что рептилию просто перекормили накануне...

Собачье пиво

Владелица магазином для домашних животных в Голландии изобрела пиво для собак. Идея осенила Терри Беренден однажды после охоты.

«Раз в год мы отправляемся в Австрию на охоту, и в конце дня, когда мы сидели на веранде и пили пиво, в голову пришла мысль, что собака тоже его заслужила», – сказала Беренден.

Безалкогольный напиток для собак получил название Kwispel, что на голландском языке означает «вилять хвостом».

Цена за бутылку новинки составляет 2,14 $, что в два раза дороже чем, например, бутылка известной марки Heineken, передаёт РИА «Новости».

МГ: И чего не придёт в голову охотнику на привале! А собак кто-нибудь спрашивал - хотят ли они пива? Во всяком случае, есть большое подозрение, что уставшей на охоте собаке добрый кусок мяса милее бутылки пива, даже если она и стоит в два раза дороже, чем человеческое...

Мохнатый лекарь

Учёные из университета Куинс в Белфасте утверждают, что собака – действительно лучший друг человека. Именно это животное оптимально воздействует на психику и здоровье людей.

Исследователи обнаружили, что у владельцев собак ниже артериальное давление и уровень холестерина в крови. Также хозяева собак реже простужаются, у них не так часто болит голова и меньше шансов серьёзно заболеть. Скорей всего, дело в том, что животные помогают снимать стресс. А хорошие нервы – залог отличного здоровья. Владение собакой зачастую меняет поведение самого человека, который становится более общительным, а также проявляет большую физическую активность.

Французская ассоциация защиты животных некоторое время назад заявила, что присутствие в доме собаки почти на одну треть уменьшает опасность инфаркта у хозяев. И что даже простое ежедневное поглаживание животного по шерсти заметно снижает содержание холестерина в крови.

МГ: Собака как средство от инфаркта – это, порой, лучше, чем пригоршня таблеток сомнительного действия. Однако не мешает помнить и то, что ваше четвероногое «лекарство» вполне может стать и причиной инфаркта... у соседа, не поладившего с вашим любимцем.

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