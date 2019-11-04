ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Shop.Ritual.ru: покупка ритуальных товаров
Ксения ДАВЫДОВА   
04 Ноября 2019 г.
Изменить размер шрифта

Shop.Ritual.ru: покупка ритуальных товаров

Что могут сделать родные, близкие и друзья на прощанье для человека, который навсегда ушел из этого мира? Организовать достойную церемонию прощания и похорон. И тут важно, получив прискорбное известие, обратиться к услугам компании, которой уже доверились тысячи людей. Компания Ritual.ru, которая является одним из ведущих отечественных похоронных домов в Москве и столичном регионе, открыла на своей базе уникальный сервис Shop.ritual.ru. Площадка уже демонстрирует такой же высокий уровень, как и создатель. Вот уже несколько месяцев в интернете продается в режиме реального времени широкий ассортимент товаров для похорон.

Ритуальные товары онлайн

Филиалы официального агентства теперь открыты в нескольких городах России. А значит, многим россиянам доступен:

  • сайт с продуманной навигацией – надо зайти на страничку по ссылке и потом, листая каталог, выбирать нужную продукцию, отправлять ее в корзину, оплачивать заказ и доставку;
  • сертифицированные предметы для погребения – гробы деревянные бюджетные, элитные, модели, оббитые тканью, для мусульманского погребения и пр., металлические и деревянные кресты, стандартные венки из живых цветов и на заказ, гирлянды в изголовье, текстиль для гроба и одежда покойных мужчин и женщин, подушки и покрывала, покрывала и подушки, а также таблички, цветочные корзины, траурные ленты и т.д., большой ассортимент которых можно найти в определенных разделах сайта;
  • невысокие фиксированные тарифы, при этом цены на ритуальные товары такие же на сайте, что при вызове специалиста домой;
  • корректное обслуживание;
  • бесплатные консультации специалистов компании.

В чем выгода

Во-первых, это возможность, не покидая стен дома и близких, родственники усопшего могут сделать все дома. То есть, сидя у своего ПК, они заходят на сайт и после совершениях всех процедур понимают, что у них собрано абсолютно все, что необходимо для похорон. Более того, они совсем скоро получат все это на адрес, указанный в заказе. И все это, наверное, является самым главным преимуществом, которое уже успели оценить все, кто обращался к услугам сервиса.

Во-вторых, экономия. И не только нервов, сил и времени, которые были бы потрачены в бесконечной езде по городу в поисках достойного магазина ритуальных товаров. Покупка качественной продукции будет стоить на порядок ниже, чем у конкурентов.

Далее, посетителям Shop.ritual.ru предлагается солидный ассортимент сертифицированных изделий, удобный вид оплаты (банковская карта, электронные деньги и пр.) и связи с представителями сервиса на выбор.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 