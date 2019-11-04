Shop.Ritual.ru: покупка ритуальных товаров

Что могут сделать родные, близкие и друзья на прощанье для человека, который навсегда ушел из этого мира? Организовать достойную церемонию прощания и похорон. И тут важно, получив прискорбное известие, обратиться к услугам компании, которой уже доверились тысячи людей. Компания Ritual.ru, которая является одним из ведущих отечественных похоронных домов в Москве и столичном регионе, открыла на своей базе уникальный сервис Shop.ritual.ru. Площадка уже демонстрирует такой же высокий уровень, как и создатель. Вот уже несколько месяцев в интернете продается в режиме реального времени широкий ассортимент товаров для похорон.

Ритуальные товары онлайн

Филиалы официального агентства теперь открыты в нескольких городах России. А значит, многим россиянам доступен:

сайт с продуманной навигацией – надо зайти на страничку по ссылке и потом, листая каталог, выбирать нужную продукцию, отправлять ее в корзину, оплачивать заказ и доставку;

сертифицированные предметы для погребения – гробы деревянные бюджетные, элитные, модели, оббитые тканью, для мусульманского погребения и пр., металлические и деревянные кресты, стандартные венки из живых цветов и на заказ, гирлянды в изголовье, текстиль для гроба и одежда покойных мужчин и женщин, подушки и покрывала, покрывала и подушки, а также таблички, цветочные корзины, траурные ленты и т.д., большой ассортимент которых можно найти в определенных разделах сайта;

невысокие фиксированные тарифы, при этом цены на ритуальные товары такие же на сайте, что при вызове специалиста домой;

корректное обслуживание;

бесплатные консультации специалистов компании.

В чем выгода

Во-первых, это возможность, не покидая стен дома и близких, родственники усопшего могут сделать все дома. То есть, сидя у своего ПК, они заходят на сайт и после совершениях всех процедур понимают, что у них собрано абсолютно все, что необходимо для похорон. Более того, они совсем скоро получат все это на адрес, указанный в заказе. И все это, наверное, является самым главным преимуществом, которое уже успели оценить все, кто обращался к услугам сервиса.

Во-вторых, экономия. И не только нервов, сил и времени, которые были бы потрачены в бесконечной езде по городу в поисках достойного магазина ритуальных товаров. Покупка качественной продукции будет стоить на порядок ниже, чем у конкурентов.

Далее, посетителям Shop.ritual.ru предлагается солидный ассортимент сертифицированных изделий, удобный вид оплаты (банковская карта, электронные деньги и пр.) и связи с представителями сервиса на выбор.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ