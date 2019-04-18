Шоколад: такой любимый, по заказу фигурный и всегда уместный

Не ошибешься, если скажешь, что шоколад любят очень многие люди. А в 2012 году самыми большими любителями шоколада в мире оказались швейцарцы. Там было отмечено самое высокое потребление этого вкуснейшего продукта на душу населения. В год в среднем каждый швейцарец съел почти 12 килограммов такой сладости.

Шоколад считается прекрасным универсальным подарком. Он является уместным презентом буквально по любому поводу. Шоколад можно подарить на Новый год, 8 Марта, 23 Февраля, ко Дню святого Валентина и т.д. Шоколадом, ничего не говоря вслух, можно выразить свои мысли и чувства, сказать: "благодарю", "рад встрече с вами", "приятно провести время" и т.д. Шоколад в качестве сладкого сюрприза отлично подходит и взрослым, и детям. Ветерану войны, к примеру, можно дополнить шоколадом более существенный презент. А детишки в принципе будут рады получить в подарок шоколад - и как основное лакомство, и как дополнительное.

Сейчас шоколад можно приобрести не только в формате привычных больших или маленьких плиток. Мастерские по приготовлению такого лакомства могут предложить шоколад с логотипом или другие оригинальные варианты. Очень интересные идеи, которые воплощают кулинары, можно увидеть в фигурном шоколаде. Сюрприз, выполненный в виде красивой подарочной коробки, в виде сердца или какого-нибудь милого зверька. Все это относительно недорогие подарки, и как приятно будет получить их тем же внукам!

Мастера, которые берутся за работу, могут презентовать свои варианты выполнения шоколадного заказа или воплотить собственным умением замысел клиента. Партии тоже могут быть любые. И если у бабушки и у дедушки имеется несколько внуков, мастера могут создать прямо-таки подарок-коллекцию из одинаковых элементов или из разных, чтобы у каждого ребенка сюрприз отличался. Можно для всех внуков заказать целую корзину шоколада с фигурками, и каждый ребенок будет рад сам выбрать то, что ему понравится.

Известно, что некоторые художники от кулинарии рисуют с помощью растопленного шоколада целые картины. Но таким подарком, наверное, стоит некоторое время полюбоваться, а выдержку по отношению к вкусному презенту может проявить в большей степени взрослый человек - ему и сюрприз. Например, взрослым детям старшего поколения или самим бабушкам и дедушкам Представьте, как хорошо! Посмотрел на подарок, восхитился им в очередной раз, а если уж сильно голоден и ничего больше нет под рукой, то и съел.

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