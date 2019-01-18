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Школьникам в Волгоградской области рассказали о правилах поведения на льду
|Егор СТУКОВ
|18 Января 2019 г.
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Совсем недавно в Волгоградской области спасатели провели для школьников полезный урок безопасного поведения на замёрзших водоёмах. Стоит заметить, далеко не все взрослые люди соблюдают простые правила, которые могут спасти человеку жизнь на опасном льду, что уж о молодёжи говорить. Но теперь, как признались школьники, на непрочный лёд они ни ногой!
Лекцию спасатели решили провести в максимально приближенных к реальности условиях, так что рассказ об опасностях на водных объектах в период морозов вёлся прямо у кромки льда.
Мастера своего дела заметили, что опаснее всего выходить на лёд в переходный период, когда на место морозов приходит долгожданная оттепель. В это время лёд немного тает, становится непрочным, значит и провалиться под него слишком просто. Спасатели добавили, что заметить такую «непрочность» невозможно: со стороны будет казаться, будто лёд и здорового взрослого выдержит, а на деле он потрескается уже под весом ребёнка.
Именно сейчас эта информация наиболее актуальна, ведь в ближайшие месяцы холода понемногу будут сменяться теплом, что приведёт к медленному, но крайне опасному таянию льда. Спасатели показали школьникам несколько «реальных» небезопасных ситуаций, в которых они использовали различные спецсредства, включая спасательные круги и жилеты.
К слову, спасательные жилеты помогают не только самим спасателям, но и рыбакам, о чём недавно напомнили эксперты Главного управления МЧС России по Нижегородской области. Специалисты заметили, что на рыбаке при рыбной ловле на льду обязательно должен быть спасательный жилет, который может спасти его в случае возникновения опасной ситуации.
Да и в целом использование спасательных жилетов является одной из главных рекомендаций для любых «водных» путешествий. Зимой это ловля рыбы, летом – плавание в глубоких водоёмах, спуск на байдарках или просто неспешная речная прогулка в лодке. Во всех этих ситуациях жилет может стать незаменимым инструментом, который не только способен жизнь спасти, но и сделать водное приключение ещё приятнее. Плавать умеют не все, а «вдоволь» нахлебаться воды никому не хочется, пусть даже рядом «на подстраховке» с неумелым пловцом будет знающий человек.
Познакомиться поближе с необходимым плавательным аксессуаром можно тут. Спасательный жилет не бывает дорогой и лишней тратой, но не стоит недооценивать его пользу, пусть даже для обычной рыбалки в зимнее время.
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