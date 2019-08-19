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Шкаф – такой нужный предмет интерьера

Ксения ДАВЫДОВА   
19 Августа 2019 г.
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Шкаф – такой нужный предмет интерьера

Многие жилые помещения, будь то гостиная, спальня, прихожая, детская – трудно представить без шкафа. Этот предмет мебели не только вмещает огромное количество вещей, но и служит украшением: дополняет собой всю концепцию или может принимать на себя главные акценты.

Как различаются современные шкафы

Современных предложений по шкафам достаточно. Например, можно присмотреть этот предмет мебели в зависимости от использования пространства:

  1. встроенные,
  2. частично встроенные,
  3. стоящие отдельно.

Различаются шкафы и по дверям. Они у шкафов могут быть «купейные», распашные, подниматься вверх.

На мебельной фабрике «Монолит», к слову, покупатель обязательно найдет в ассортиментной линейке такое интересное изделие, как распашной шкаф с зеркальными дверями. Это будет не только шкаф с вполне ожидаемым функционалом – размещение там чего-либо. Зеркала изделия визуально раздвинут пространство и послужат стильным и ярким украшающим элементом и самого предмета мебели, и всего интерьера.

Шкаф – такой нужный предмет интерьера

Бывают также шкафы со шторками вместо дверей и просто открытые. Различаются эти предметы мебели по количеству дверок. Конструкции могут быть одностворчатыми, двухстворчатыми, трехстворчатыми.

Из чего делают современные шкафы

Варьируются у шкафов материалы изготовления. В изготовлении этой мебели, к примеру, могут поучаствовать:

  • дерево,
  • пластик,
  • стекло,
  • зеркало,
  • сталь и т.д.

Каковы характеристики современных шкафов

Характеристик у современных шкафов много. Среди них фигурируют высота, ширина и глубина, материалы корпуса и боковых панелей, расположение комплектующих деталей и их количество, элементы крепежа и фурнитуры, вид размещения в пространстве, стилистика мебели, число дверей и механизм их открывания и т.д.

Что предлагают производители

Шкаф у производителей можно заказать практически любого исполнения. У компаний есть типовые проекты, с которыми потенциальный покупатель может ознакомиться в каталоге. Если заказчику хочется нестандартных решений, формы-мебельщики идут и на такие варианты. Здесь сотрудничество сторон более тесное в плане проработки всех деталей и нюансов будущего изделия. Итоговая концепция шкафа заказчиком утверждается, некоторые осуществляет и контроль всех стадий изготовления.

Полезный совет людям в возрасте:

Приобретя высокий шкаф, не стоит складывать на самый верх вещи, часто пригождающиеся в быту. Это всегда предполагает использование стула или стремянки, с которых, если закружится ненароком голова, можно упасть. Давайте себя в этом плане побережем!

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