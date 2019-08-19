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Шкаф – такой нужный предмет интерьера
|Ксения ДАВЫДОВА
|19 Августа 2019 г.
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Многие жилые помещения, будь то гостиная, спальня, прихожая, детская – трудно представить без шкафа. Этот предмет мебели не только вмещает огромное количество вещей, но и служит украшением: дополняет собой всю концепцию или может принимать на себя главные акценты.
Как различаются современные шкафы
Современных предложений по шкафам достаточно. Например, можно присмотреть этот предмет мебели в зависимости от использования пространства:
Различаются шкафы и по дверям. Они у шкафов могут быть «купейные», распашные, подниматься вверх.
На мебельной фабрике «Монолит», к слову, покупатель обязательно найдет в ассортиментной линейке такое интересное изделие, как распашной шкаф с зеркальными дверями. Это будет не только шкаф с вполне ожидаемым функционалом – размещение там чего-либо. Зеркала изделия визуально раздвинут пространство и послужат стильным и ярким украшающим элементом и самого предмета мебели, и всего интерьера.
Бывают также шкафы со шторками вместо дверей и просто открытые. Различаются эти предметы мебели по количеству дверок. Конструкции могут быть одностворчатыми, двухстворчатыми, трехстворчатыми.
Из чего делают современные шкафы
Варьируются у шкафов материалы изготовления. В изготовлении этой мебели, к примеру, могут поучаствовать:
Каковы характеристики современных шкафов
Характеристик у современных шкафов много. Среди них фигурируют высота, ширина и глубина, материалы корпуса и боковых панелей, расположение комплектующих деталей и их количество, элементы крепежа и фурнитуры, вид размещения в пространстве, стилистика мебели, число дверей и механизм их открывания и т.д.
Что предлагают производители
Шкаф у производителей можно заказать практически любого исполнения. У компаний есть типовые проекты, с которыми потенциальный покупатель может ознакомиться в каталоге. Если заказчику хочется нестандартных решений, формы-мебельщики идут и на такие варианты. Здесь сотрудничество сторон более тесное в плане проработки всех деталей и нюансов будущего изделия. Итоговая концепция шкафа заказчиком утверждается, некоторые осуществляет и контроль всех стадий изготовления.
Полезный совет людям в возрасте:
Приобретя высокий шкаф, не стоит складывать на самый верх вещи, часто пригождающиеся в быту. Это всегда предполагает использование стула или стремянки, с которых, если закружится ненароком голова, можно упасть. Давайте себя в этом плане побережем!
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