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Шинный бизнес KAMA TYRES усовершенствовал шины КАМА NF 202

Ксения ДАВЫДОВА   
27 Марта 2020 г.
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Шинный бизнес KAMA TYRES усовершенствовал шины КАМА NF 202

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES модернизировал конструкцию ЦМК шин КАМА NF 202 315/70R22.5. Была проведена работа по анализу ходимости модели в различных условиях эксплуатации. Кроме того, специалисты учли пожелания потребителей. Плечевая зона шины была улучшена для того, чтобы минимизировать появление концентрации напряжений предельных деформаций. Теперь 315/70R22.5 КАМА NF 202 выпускается на усовершенствованных пресс-формах.

Шинный бизнес KAMA TYRES усовершенствовал шины КАМА NF 202

ЦМК шины КАМА NF 202 разработаны для передней (рулевой) оси грузовых автомобилей разной грузоподъемности. За счет наличия четырех продольных канавок зубчатой формы и волнообразных ламелей на поверхности протектора достигаются хорошие показатели сцепления и тяги как на сухом, так и влажном покрытии. Благодаря ламелям в плечевых зонах протектора, которые разделяют зоны на отдельные блоки, равномерно распределяется нагрузка и повышается грузоподъемность. Продуманный дизайн рисунка протектора с пятью широкими ребрами обеспечивает высокие сцепные характеристики и пониженные показатели сопротивления качению.

«Самой нагруженной частью при контакте шины с дорогой является плечевая зона – место, где беговая часть переходит в боковину. На шинах для рулевой оси концентрация напряжений увеличивается при вхождении в повороты на большой скорости, так как помимо радиально направленных сил возникают и поперечные. Длительная эксплуатация максимально нагруженных шин на предельной скорости или их использование на пониженном давлении может привести к появлению различных деформаций. Для минимизации возникновения этих последствий нами были проведены работы по модернизации плечевой зоны шины. В наших планах – усовершенствование всех моделей линейки КАМА NF 202», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

ЦМК шины, выпускаемые на предприятиях Шинного бизнеса KAMA TYRES, отличаются надежностью и прочностью. Модели обладают потенциалом для продления срока эксплуатации. Двукратное восстановление и последующая донарезка протектора повышает ходимость ЦМК шин КАМА до 700 тыс. км.

Компания предлагает специальные условия на услуги ООО «КаМаРетрэд». Все клиенты предприятия могут получить скидку до 4% на восстановление каркасов брендов КАМА и КАМА PRO.

Условия акции: https://www.td-kama.com/ru/main/news/kama_tyres_predostavlyaet_skidki_na_uslugi_vosstanovleniya_karkasov_kama_i_kama_pro/

Справка

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин: https://kamatyres.shop/

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    Шинный бизнес KAMA TYRES усовершенствовал шины КАМА NF 202 Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES модернизировал конструкцию ЦМК шин КАМА NF 202 315/70R22.5. Была проведена работа по анализу ходимости модели в различных условиях эксплуатации. Кроме того, специалисты учли пожелания потребителей. Плечевая зона шины была улучшена для того, чтобы минимизировать появление концентрации напряжений предельных деформаций. Теперь 315/70R22.5 КАМА NF 202 выпускается на усовершенствованных пресс-формах.
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