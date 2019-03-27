Сетевые магазины против «наземных» гипермаркетов: в чём преимущество покупок в интернете?

Современные технологии покорили сетевое пространство, заманив туда всевозможные услуги и товары. Купить в интернете сейчас можно буквально всё, начиная от крупных покупок вроде новой квартиры, заканчивая самыми небольшими – даже зубную щётку можно приобрести с доставкой! Так в чём же заключаются основные преимущества сетевых магазинов?

Сетевых магазинов сегодня очень много и каждый из них готов предоставить свои бонусы и интересности для покупателей. На подобных площадках можно, к примеру, купить инструменты для ремонта разного рода, начиная от отвёрток, заканчивая сложными приборами.

Тот же дачный сезон, который начнётся уже довольно скоро, требует от садовода множество различных инструментов, приспособлений и необходимых устройств, без которых на дачу можно и не ехать. Всё это, даже больше, можно с лёгкостью приобрести в сетевых гипермаркетах – и это можно назвать первым преимуществом таких магазинов.

Онлайн-магазины почти всегда предоставляют гораздо более широкий ассортимент, чем их «наземные» собратья. Объясняется это просто, ведь в реальном мире площадь для товаров ограничена, так что даже самый большой гипермаркет не сможет вместить абсолютно всё. В онлайн-магазинах эта площадь почти бесконечна так что, теоретически, такие гипермаркеты ограничиваются лишь возможностями и фантазией их хозяев.

Помимо огромного ассортимента сетевые магазины могут похвастаться удобными возможностями для любого взаимодействия с товарами. Искать нужные вещи в интернете очень просто, ведь вам не надо будет ходить по множеству отделов огромного гипермаркета: достаточно ввести в поисковик нужный товар и он сразу найдётся. Также легко здесь покупать, ведь любой ваш выбор добавляется в сетевую корзину, за которую потом можно заплатить одним из нескольких вариантов. Чаще всего подобные магазины принимают банковские карты и сетевые кошельки.

Эти преимущества достаточно очевидны, но есть и скрытые плюсы сетевых продавцов. К примеру, наверняка в реальной жизни многие из вас хотя бы раз сталкивались с обманными скидками. К сожалению, такое случается, и скидки порой навешивают на товар без изменения цены в попытке просто привлечь покупателей.

В обычной жизни раскрыть такой обман непросто, но в сети гораздо сложнее подделывать цены. Дело в том, что сетевые магазины одновременно просматривает множество человек, к тому же особо пытливые могут найти старые варианты интернет-страниц, которые хранят и старые ценники. Сетевое сообщество нередко «бдит» над ценниками, сразу же рассказывая о попытке продавца надурить своих клиентов.

Конечно, это не даёт 100% защиты от подобного рода мошенничества, но быть нечестным продавцом в сети может быть довольно непросто, так что уровень доверия к подобным магазинам всё-таки немного выше.

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