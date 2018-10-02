Сетевые и наземные казино: от Вулкана до Starlight Casino

Сетевое казино Вулкан уже давно снискало свою популярность среди любителей азартных игр. Да и во всевозможных рейтингах интернет-площадок для гемблинга Вулкан обычно занимает далеко не последнюю строчку. Так в чём же причина?

В первую очередь популярность этого онлайн-казино обуславливается широким ассортиментом игровых автоматов. При заходе на официальный сайт: https://vulcansklub.com – можно встретиться лицом к лицу с местным игровым залом, включающим более 60 слотов со всего света. Профессиональные контент-разработчики позаботились и о тематическом разнообразии этого списка.

Начиная от приключенческой истории Колумба, заканчивая стимпанковскими мотивами – в казино Вулкан многие найдут себе игру по нраву, надо лишь хорошенько присмотреться к выбору.

К преимуществам этой площадки для гемблинга можно отнести также возможность бесплатной игры в так называемые «демо-слоты». В этом случае клиент вместо денег будет тратить специальные виртуальные кредиты, не рискуя потерять собственные накопления.

Конечно, не стоит забывать и о бонусах, которые становятся доступны сразу после регистрации – в этом случае игрок получит приветственный депозит на свой счёт, который можно будет попытаться увеличить в здешнем игровом зале.

Первое легальное казино южного Кипра

Южный Кипр наконец-то получил своё первое официальное казино после легализации игорного бизнеса. Ранее только северяне пользовались возможностями крайне развитой игорной сферы, а сейчас нечто подобное начнёт появляться и на юге.

Казино Cyprus Casinos после нескольких месяцев функционирования, 25 сентября, собрало коктейль-пати для представителей делового сообщества страны. На день позже состоялся праздник и для клиентов заведения, которые получили приятные сюрпризы от администрации.

Cyprus Casinos предоставило рабочие места для 600 человек, большая часть их которых является гражданами Кипра.

Канадское казино для новичков

А в Канаде завершилось обновление Starlight Casino. По словам генерального менеджера проекта Кевина Бута, главной целью казино станет привлечение людей, незнакомых с игорным миром.

В первую очередь заведение хочет увидеть в своих залах более молодое поколение, поэтому казино станет по большей части местом для развлечений: азартные игры предполагают сделать «оживлёнными и громкими», а рядом с игроками будет «зажигать диджей».

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