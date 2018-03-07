Сетевая мамочка

Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Двойная польза

Новый вид фитнеса позволяет позаботиться не только о себе, но и об окружающей среде.

Пробежка стала неотъемлемой частью жизни многих людей, заботящихся о своём здоровье и внешности.

Однако новый тренд, пришедший из Швеции и получивший название plogging, набирает всё большую популярность, ведь он позволяет сделать пробежку ещё полезнее, причём не только для самого человека, но и для окружающей природы.

Идея очень проста: как только вы, занимаясь бегом в парке или в лесу, на пляже или на улице, видите валяющийся мусор, вам надлежит обязательно поднять его. Таким образом вы не только сделаете окружающий мир чище, но и приятно разнообразите тренировку наклонами и растяжками.

Конечно, отправляясь на такую пробежку, желательно иметь при себе что-то вроде пакета, в который будет складываться весь найденный мусор, но вот Кэтрин Блэнд, эколог и журналист из Великобритании, опубликовала фото, на котором видно, что она совсем уж оригинально решила эту проблему, засовывая всё обнаруженное себе под одежду.

МГ: А вот если этот тренд распространить на Россию, то необходимо будет, видимо, каждому бегуну придать как минимум... самосвал, учитывая уровень экологического сознания многих наших сограждан...

Фактор успеха?

Учёные из Университета Шеффилда заявили, что депрессивные люди гораздо успешнее оптимистично настроенных сверстников.

По мнению исследователей, «оборонительный» пессимизм позволяет ограждать психику от внешних раздражителей и помогает концентрироваться на работе. Выяснилось, что именно пессимисты склонны к более прагматичным решениям, основанным на оценке текущих возможностей и состояния окружающего мира.

На фоне того, что оптимисты выдают желаемое за действительное, низкие ожидания относительно любых задач у таких людей позволяют значительно реже разочаровываться и испытывать эмоциональные потрясения.

Отмечается, что негатив, который пессимисты «дарят» не только себе, но и окружающим, позволяет им быть более продуктивными и выполнять больший объём умственной работы.

В итоге меньшее количество пережитых разочарований позволяет снизить общий уровень воспаления организма.

МГ: Кстати, совсем недавно исследователи доказали, что оптимисты живут гораздо дольше, чем пессимисты, и болеют реже. Вот и делайте вывод...

Сетевая мамочка

Это произошло в Калифорнии. В суд подала жалобу на своего сына Саманта Больсен. Её 23-летний отпрыск мешал женщине общаться в социальных сетях: он звонил, посылал сообщения, даже приходил в гости! Всё это, по её мнению, было вмешательством в личную жизнь Саманты.

Последней каплей стал приход сына в то время, как Саманта договаривалась в «Фейсбуке» с подругами о проведении выходных. Даме приходилось отвлекаться от интересного диалога ради сына, что очень ей мешало. В суде женщина потребовала от ребёнка семь тысяч долларов моральной компенсации и официальное ограничение на его вмешательство в её личную жизнь.

МГ: Вот вам и святая материнская любовь! Впрочем, нет в этом ничего удивительного: общение с компьютером, к сожалению, бывает порой куда более комфортным и безопасным, чем с собственным отпрысками...

Самый первый хакер

Хакеров в первую очередь отождествляют с программистами, специалистами по программному коду, теми, кто в нём может найти и исправить ошибки. Если же посмотреть на область приложения талантов хакеров шире, то можно легко обнаружить яркого представителя этой братии более чем на полвека раньше. В начале ХХ века начались первые успешные демонстрации разработок Маркони, появились его первые беспроводные телеграфы. А в 1901 году впервые была проведена передача сигнала посредством этой технологии через Атлантический океан. Такое происшествие не осталось незамеченным, и беспроводные телеграфные компании озаботились попыткам дискредитировать конкурента.

Для этого компания наняла Невила Маскелина английского фокусника-профессионала и специалиста по техническим устройствам. Маскелин построил радиомачту высотой 50 м и стал прослушивать радиообмен между судами и берегом. В результате оказалось, что никакой защиты в коде нет, разве что точная настройка на определённую частоту приёмника и передатчика. Эту незащищённость Невил и показал во время демонстрации Маркони своего телеграфа в Королевском институте Лондона. Хакер вклинился в передачу с собственным сообщением о том, что Маркони мошенник.

МГ: Кто из этих ребят больший мошенник – пусть судит история, но вот тот факт, что на каждую хитрую выдумку всегда найдётся ещё более хитрый жулик, кажется, сомнению уже не подлежит...

Роковая лысина

Индиец лишился невесты прямо во время свадебной церемонии из-за лысины. Как сообщает Daily Mail, девушку не остановило даже то, что жених проехал ради неё тысячу километров.

Нейрохирург Рави Кумар приехал из Нью-Дели в деревню Саголи ради свадьбы с девушкой, которую он до этого никогда не видел. Родители запланировали союз детей за год. При этом отец невесты трижды гостил в доме Рави, которому не суждено было стать его зятем. Казалось бы, ничто не предвещало беды – церемония уже близилась к завершению. Однако когда молодые зашли в храм для венчания, жених снял с головы тюрбан. Увидев, что её будущий муж лысый, девушка сбежала из-под венца. Несмотря на уговоры родственников с обеих сторон, индианка была непреклонна.

Отметим, что Рави всё же не зря проделал столь долгий путь. Он обратился к старейшине деревни, который подобрал ему другую, менее привередливую невесту. Ею оказалась дочь бедного торговца овощами. Спустя два дня после неудавшейся свадьбы молодые поженились.

МГ: Вот уж точно – как в той полузабытой финской песенке: «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло!»...

Памятник женскому гардеробу

В Сыктывкаре появился памятник женскому гардеробу. Арт-объект представляет собой скамью с полукруглой крышей. С левой стороны расположены часы, на которых есть деления, показывающие температуру воздуха на улице. С правой – шкаф-комод в виде женского платья, висящего на вешалке.

Завершает арт-объект репродукция картины «Таинственные женщины» художника Романа Гарасюты.

Памятник изготовлен из стали и натурального массива дерева.

Как отмечают местные СМИ, арт-объект призван обратить внимание на то, как важен для каждой женщины её гардероб и процесс его наполнения. Скамья же символизирует отдых и отвлечение от повседневных женских забот.

МГ: А ещё и символ ожидания очередного наряда...

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