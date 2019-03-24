Сервис ПаркЭдвизор поможет с парковкой

В интернете существует много сервисов, которые тем или иным образом облегчают людям жизнь. Ищут подешевле путевки по России или за рубеж, билеты на разные виды транспорта, варианты купли или продажи домов, примеры дополнительного образования и так далее. Актуальным также для некоторых является поиск парковки. Почему? Потому что достаточно тех, кто отправляясь в командировки, путешествия или просто по делам и выбирая при этом самолеты, предпочитают доехать до аэропорта на собственном авто. И по возвращении также проехать до дома на личном транспорте.

Если ситуация касается московских аэропортов, воздушной гавани Санкт-Петербурга, то отличным помощником в плане поиска оптимально расположенной и утраивающей по цене автостоянки может стать сервис ПаркЭдвизор. На сайте существует удобный фильтр, посредством которого в короткие сроки пользователю будет подыскан самый подходящий вариант. Все очень просто: указывается нужный аэропорт - Домодедово, Шереметьево, Внуково или Пулково, дата и время предполагаемого заезда и соответственно дата и время выезда, бронируется необходимый вариант. И все. Останется только подождать, когда на связь выйдет менеджер и подтвердит бронь. Сервис поиска парковки бесплатный, а все расчеты будут производиться клиентом на месте. Сравниваться при поиске будут условия парковок возле указанных выше аэропортов с более чем 40 сайтов.

Многие авиапутешественники, командировочные, которые пользовались парковками вблизи аэропортов, оценили преимущества таких стоянок. Наличие брони на выбранную парковку снимет определенное напряжение с улетающего самолетом. Не нужно будет волноваться, найдется ли свободный участок в день вылета и можно ли будет оставить машину на необходимое количество времени.

Также это безопасность транспортного средства. Ведь забронированное время машина находится под надежной охраной, обеспеченной видеооборудованием, которым оснащаются современные автостоянки, и силами реальных сотрудников.

Наряду с определенным местом для авто на стоянке клиентам могут быть предложены и дополнительные услуги. Например, принять душ, выпить кофе, подкачать колесо, зарядить аккумулятор и т.д.

Есть парковки, где до нужного аэропорта организуется привоз клиентов. Это сделает будущее авиапутешествие еще более приятным. Да и дорога к дому потом будет предсказуемой и снимет ненужные хлопоты по организации доставки самого себя.

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