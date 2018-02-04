Серийные монеты: когда время работает на вас

Серийные юбилейные монеты – предмет особой гордости каждого коллекционера-нумизмата. Ценность коллекционных монет, выпущенных к какому-либо юбилею в советскую эпоху или в настоящее время, порой намного превышает ценность драгоценного металла, содержащегося в них, не говоря уж о их номинальной стоимости. Подобные редкие монеты служат не только для коллекционирования, но также являются хорошим вложением капитала, поскольку их ценность лишь увеличивается со временем.

Ценность монет увеличивается за счет времени, а также их неповторимости и редкости. Расчет производится из оценки стоимости металла плюс премия, которая достигает 200 и более процентов даже по отношению к относительно недавно выпущенным монетам. К слову, каталог монет СССР с ценами на 2018 год представлен на сайте monety-info.ru.

Серийные выпуски бывают самыми разными. Например, в России сериальные монеты чеканятся из драгоценных и недрагоценных металлов. Их выпускают два завода: Санкт-Петербургский и Московский монетные дворы. Российские монеты из драгоценных металлов имеют номиналы от одного рубля до 50 тысяч рублей. Для их изготовления используются серебро, золото, палладий и платина. Серий, выпускаемых в России, великое множество.

Наиболее известная серия, выпускаемая монетным двором США, посвящена президентам этой страны. Она чеканится с 2004 года. «Президентские» монеты изготовлены из сплава нескольких металлов: никеля, меди, цинка и марганца. Все они имеют номинал в 1 доллар. Аверс каждой монеты украшает изображение одного из президентов Соединенных Штатов, на реверсе отчеканены статуя Свободы, номинал и название страны. Для изготовления таких монет в США существует правило: со дня смерти президента должно пройти не меньше двух лет, так что если вам попадется «памятная монета» с изображением Барака Обамы, то можете смело обращаться в полицию.

Серии редких монет бывают лимитированные и малотиражные. Не следует путать эти понятия. Например, если выпуск монеты четко ограничен во времени, то она является лимитированной, при этом не будучи малотиражной, поскольку она будет выпускаться до окончания лимита времени, сообразно спросу.

Дороже всех ценятся золотые монеты. Они больше других используются для инвестиций, но монета со статусом коллекционной ценится дороже, чем монета со статусом инвестиционной. Золотая инвестиционная монета становится коллекционной, когда ее рыночная стоимость более чем в два раза превышает стоимость золота, содержащегося в ней.

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