В маленькой ванной комнате необходимо позаботиться о том факте, что ее нужно визуально увеличить. Самый простой способ добиться этого - везде использовать белое. Но что делать, если вы не хотите иметь маркую белоснежную ванную комнату, и вам нравятся более темные цвета? Серый цвет в маленькой ванной в этом случае станет идеальным выбором.

Серый - такой универсальный цвет, что он подходит везде и для всего. Маленькая ванная комната в сером цвете будет отлично смотреться. Благодаря нейтральности серого цвета он не уменьшит ванную оптически.

Серая ванная комната: целый ряд возможностей

Серых оттенков множество, поэтому, безусловно, каждый найдет для себя подходящие цвета. Если у вас действительно маленькая ванная, то лучше использовать немного более яркие тона. Если вы хотите использовать очень темные оттенки, нужно использовать множество мерцающих поверхностей, которые придают комнате глубокий вид. Большое зеркало, которое визуально увеличит ванную комнату, также подойдет для этой цели. Темно-серый графит в маленькой ванной комнате также можно осветить светло-серой или белой мебелью и сантехникой - например, разбавив интерьер белой тумбой с раковиной: https://vanna-vanna.ru/rakovina-s-tumboy-dlya-vannoy. Также интересно сочетать несколько разных оттенков серого друг с другом.

Серая ванная комната: приглушенный фон для любых дополнений

С небольшим доступным пространством мы не можем позволить себе слишком много дополнений, но благодаря такой нейтральной базе, которую дает нам серый цвет, потребуется только отчетливый акцент, и вся ванная комната приобретет характер. Это может быть шкаф для умывальника энергичного, контрастного цвета, нестандартного освещения или даже разноцветное мыло и косметика. Маленькая ванная в сером цвете станет идеальной основой для любого цвета. Если вы хотите сохранить аскетичный и минималистский декор, просто добавьте привлекательные дополнения. Благодаря этому небольшая ванная комната приобретет современный вид. Используя серый в маленькой ванной, мы можем быть уверены, что он будет радовать глаз долгие годы.

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