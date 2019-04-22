Семья из Австралии поссорилась, зато выиграла крупную сумму денег

Знаете, есть такая поговорка: не бывает худа без добра. Так и случилось с одной семейной парой из Австралии. Супруги поссорились, но в итоге дело закончилось выигрышем крупной суммы денег в лотерею, сообщается на информационном портале UPI.

Дело в том, что муж и жена из западно-австралийского городка Олбани являются давними поклонниками азартных игр, а именно лотереи. Много лет их семейной традицией была покупка одного на двоих билета местной лотереи. Однако однажды между супругами произошла небольшая ссора, после которой каждый из них захотел купить себе отдельный лотерейный билет. При этом жена взяла лотерею, которую раньше вообще никогда не брала. В результате оказалось, что приобретенный австралийкой билет был выигрышным. Семья получила, ни много ни мало, почти 718 тысяч долларов (около 46 миллионов рублей).

Кстати говоря, это далеко не единственный случай, когда новички в азартных играх получают невероятный выигрыш. Один из таких случаев произошел буквально в прошлом месяце с одной американской пенсионеркой. В один прекрасный день жительнице штата Делавер (США) пришла в голову мысль о том, что она ни разу в жизни не принимала участие в лотерее. Поэтому, когда она пошла в магазин за продуктами и наткнулась на лотерейную распродажу, ей очень сильно захотелось испытать удачу. В итоге 83-летняя пенсионерка стала богаче на 40 тысяч долларов (2,6 млн рублей). Стоит заметить, что благодаря интернету сегодня практически каждый может стать тем самым счастливчиком, которому улыбнулась азартная фортуна. Современные онлайн-казино, заменившие обычные наземные игорные заведения, имеют целый ряд преимуществ. Одно из самых главных – доступность. Для игры необходимо иметь любое устройство с выходом в интернет (компьютер, смартфон, планшет), и можно наслаждаться азартными развлечениями, не выходя из дома. Например, на портале http://my-azart.com/casino-s-vyvodom представлено большое количество разнообразных игровых автоматов (Вулкан, 777, Фараон и т.д.) от лучших производителей. Помимо круглосуточного доступа к огромному ассортименту развлечений, посетитель получает различные бонусы, быструю техническую поддержку в режиме 24/7, гарантию безопасности и конфиденциальности, а также поддержку новичков и постоянных игроков. Не стоит забывать и о таком важном преимуществе виртуального казино, как бесплатная игра. Для новичков и тех, кто не хочет рисковать, а просто желает развлечься – это оптимальный выбор. Ну, а тех, кто решит попытать удачу на реальных ставках, на портале ждут не только обычные выигрыши, но и солидный джекпот.

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