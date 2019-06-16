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Семейство уток спровоцировало ДТП в Петербурге
По инф. rosbalt.ru   
16 Июня 2019 г.
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На Пулковском шоссе произошла авария из-за утки с утятами. Как сообщают очевидцы, на дорогу перед автомобилем Mazda выбежала мама-утка и ее утята.

Семейство уток спровоцировало ДТП в Петербурге

Водитель резко затормозил, и в него врезался ехавший позади Hyundai Getz.

В результате получил сильные повреждения корейский автомобиль. Среди людей никто не пострадал, уткам также помогли перейти дорогу, несмотря на небольшую пробку.

По инф. rosbalt.ru

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