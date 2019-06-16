Семейство уток спровоцировало ДТП в Петербурге

На Пулковском шоссе произошла авария из-за утки с утятами. Как сообщают очевидцы, на дорогу перед автомобилем Mazda выбежала мама-утка и ее утята.

Водитель резко затормозил, и в него врезался ехавший позади Hyundai Getz.

В результате получил сильные повреждения корейский автомобиль. Среди людей никто не пострадал, уткам также помогли перейти дорогу, несмотря на небольшую пробку.

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По инф. rosbalt.ru

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