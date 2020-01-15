Сайты с отзывами – отличные помощники и для потребителей, и для фирм с товарами и услугами

Наша жизнь сплошь состоит из разных «потребительских» решений. В какой поликлинике работают хорошие специалисты, куда можно отнести старые вещи на переделку, где можно красиво преобразиться женщине старшего возраста, в какие дополнительные кружки записать внуков, где продают продукты с хорошими скидками, где можно приобрести качественную косметику и т.д. Помочь выбрать для себя правильный ответ могут в таких случаях сайты с отзывами, например, all-reviews.info. Здесь, к слову, собираются отзывы о компаниях в Москве и Санкт-Петербурге.

Объективные мнения клиентов, которые уже получили искомую услугу или товар, очень важны. И если на сайтах самих предлагающих что-то компаний можно встретить больше положительных комментариев, то на сторонних ресурсах как раз товар, услуга и их получение будут описаны без прикрас. И значит, отталкиваясь от отзывов именно таких площадок можно делать выводы, где что стоит заказывать или покупать.

Сайты с отзывами нужны не только потребителям. Такие ресурсы будут также в помощь и ответственному бизнесу. Всегда можно посмотреть мнения, реакции людей, проанализировать, если имеются негативные комментарии, оставить отклик самому потребителю, чтобы у него и других было понимание: «Да, с проблемой работают». К мнениям фирмам нужно относиться достаточно серьезно, ведь комментарии могут как поднять, так и уронить престиж компании.

Какие отзывы нужны и потребителям, и поставщикам товаров и услуг? В первую очередь, правдивые, искренние, реалистичные, с подтвержденными фактами. Также достаточно подробными, чтобы и другие потребители, и сами компании хорошо понимали, что не устроило человека. Еще отзывы должны вызывать доверие, ведь несложно будет отличить эмоции реального потребителя или человека, взявшего информацию, что называется «с потолка». Написаны отзывы должны быть понятным языком, разные сложные моменты (например, технические характеристики) при этом лучше опустить. Отзыв «Все хорошо» или «Все плохо», если потребитель действительно хочет быть услышанным, вряд ли сработает. Еще комментарий должен иметь под собой реального покупателя, а не фальшивую личность.

Отзывы о товаре и услуге лучше и потребителям, и компаниям посмотреть не на одном сайте, а на нескольких ресурсах, собирающих мнения. Тогда картина будет выглядеть еще более объективно. Много времени такой процесс не займет, ведь интернет-поисковики быстро ищут нужное по запросам пользователей.

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