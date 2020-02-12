Сайты с отзывами: и объективно сориентируют, и могут дать подзаработать

Каждый день перед нами встает какой-либо выбор. В каком магазине купить продукты, одежду, присмотреть к новому сезону обувь, у какого врача можно лечиться, а какого лучше обойти стороной, в какой турфирме выгоднее покупать путешествие и т.д. Сориентироваться самому иногда бывает сложно. В этом случае можно воспользоваться сайтами с отзывами. Там клиенты, потребители оставляют свои отзывы о компаниях или специалистах, с которыми им приходилось иметь дело, честно высказывают мнение об их работе. Один из таких ресурсов с отзывами, к слову, tell-me.su.

На сайтах с отзывами обычно предусмотрена предельно понятная навигация. Указываются общие направления, к примеру «клубы», «полиграфия», «туризм», «медицинские центры» и т.д. И уже ориентируясь по тому, в какой сфере интересно найти мнения, ищущий отзывы пользователь кликает дальше.

Сторонние мнения на независимых ресурсах более ценны, чем те, которые можно найти непосредственно на сайте фирмы или специалиста. Ведь на собственных сайтах есть заинтересованность, чтобы была отражена только положительная информация. А на сайтах с отзывами нет возможности влиять на тех, кто решил поделиться своими впечатлениями.

Для добросовестных компаний и специалистов хорошие отзывы на сторонних ресурсах сослужат добрую службу. Позитивные мнения выступят одним из эффективных маркетинговых инструментов, которые позволяют привлекать больше клиентов.

Отзывами, кстати, можно не только интересоваться, но и на них зарабатывать. Для этого нужно найти подходящий по условиям работы ресурс, зарегистрироваться на нем и начать оставлять свое непредвзятое мнение. О чем? Да о чем угодно! Сходили на прогулку в рощу – оцените это место именно как прогулочное: удобно ли обустроена тропиночная сеть, не много ли имеется крутых подъемов, которые затруднят передвижение пожилых людей, достаточно ли установлено скамеек, предусмотрены ли

уличные тренажеры, их функционал, какими удобно воспользоваться и т.д. Или если приобретены кроссовки – укажите какой фирмы, где покупались (в реальном магазине или через интернет), в чем плюсы обуви и если нашлись недостатки – объективно расскажите о них. За понятные полные отзывы о чем-либо можно начать получать денежные средства. А чтобы вывести свой заработок, стоит заранее позаботиться о создании электронного кошелька. На сайтах-работодателях часто указывается минимальная сумма вывода денег, это может быть 250 рублей или 500 (другие варианты) – на данный нюанс надо обратить внимание еще на стадии своей регистрации как исполнителя.

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