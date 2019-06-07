Сайты-ориентиры с отзывами – помощники при выборе товаров и услуг

Где можно приобрести недорогую качественную мебель, купить по демократичной цене строительные материалы для ремонта квартиры, у кого заказать проведение дня рождения или годовщины свадьбы, в какой медицинский центр и к какому специалисту стоит обратиться за консультацией? Эти и подобными вопросами задаются люди, которым необходимо приобрести товар или получить услугу.



Предложений на рынке сотни. И очень важно здесь не ошибиться в своем выборе, правильно сориентироваться. Особенно пенсионерам, которые порой и в средствах ограничены, и объехать (обойти) многочисленные организации и компании для них бывает проблематично.

На помощь в этом плане может прийти интернет, где, например, о понравившемся своими предложениями автосалоне можно получить разностороннюю информацию. Во-первых, сам сайт компании даст сведения о деятельности фирмы. А во-вторых, можно воспользоваться и сервисами в Сети, на которых размещаются отзывы людей, обратившихся в фирму. Вот один из таких ресурсов: http://allaboutall.biz/.

Примерно треть всех потребителей покупают те товары или обращаются за услугой в те компании, о которых имеют какую-то информацию. Ресурсы, как и обозначенный выше, полезны тем, что здесь оставляют свои отзывы реальные люди. Они высказывают свое мнение, советуют куда лучше обратиться или наоборот какую фирму стоит обойти стороной.

Сайты с отзывами полезны и самим фирмам. Ведь хороший отзыв будет работать по принципу сарафанного радио. Если мнения потребителей положительные, это скажется и на росте продаж, и на востребованности услуг, и в итоге на успешном дальнейшем развитии компании. Когда человек остается доволен товаром или услугой, он может разрекламировать их получше любого специально обученного сотрудника.

Многие фирмы мотивируют клиентов оставлять отзывы на своих ресурсах. Но мнения, написанные в отрицательном ключе, могут быть там удалены администратором сайта. А на ресурсах независимых отзыв будет оставлен по велению души, не за бонус или другое поощрение, поэтому мнение окажется объективным.

Ресурсы с отзывами постоянно обновляют свои позиции, убирают компании, которые исчезли с рынка, и добавляют новых игроков разных направлений. Очень удобно. Зашел на сайт, выбрал интересующий раздел (к примеру, «недвижимость», «образование», «культура и искусство», «авто, мото», «туризм»), далее - фирму, прочитал отзывы про нее и без проблем сориентировался.

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