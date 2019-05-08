Сантехника в загородном доме: колодезный насос grundfos и подходящая душевая кабина для пожилого человека

Обслуживание загородного дома - хлопотное дело. Например, в части водоснабжения. Нужно, чтобы вода была в самом доме - на кухне и в санузлах, в бане, в емкостях для полива растений на приусадебном участке, в бассейне, в обустроенном пруду, если таковой имеется. Вручную такую крупную доставку, конечно же, трудно осуществить. И тут кто как решает данную проблему. Один из вариантов - выкопать колодец. Иногда это, к слову, единственно возможный способ обеспечения домохозяйства водой. К колодцу нужно подобрать также хороший насос. Здесь выбора достаточно. Например, колодезный насос grundfos. Такое оборудование можно приобрести в интернет-магазине Santexworld.ru.

Что можно узнать об этой продукции из отзывов потребителей? Что колодезный насос grundfos не сложно настроить и легко подключить, что не приходится ломать голову над мудреной системой разводки труб, что отлично работает автоматика, избавляя хозяина от необходимости при открытии крана бегать включать насос в розетку, что не нужно устанавливать сетку на фильтр, так как она уже имеется и соответственно мусор в насос не попадает. Это лишь малая часть положительных отзывов тех, кто пользуется таким оборудованием.

В загородный дом требуется много разной сантехники. Конечно же, такое оборудование необходимо для кухни, ванной и душевой. Это первостепенные задачи, которые домовладелец должен решить, чтобы жить в комфорте.

Рассмотрим душевую кабину. Если она предназначена для пожилого человека, в ней не стоит иметь большое количество функций, например, без цветомузыки спокойно можно обойтись и т.п. Стоит обратить внимание на поддон кабины. Так как с возрастом у некоторых людей теряется подвижность, появляются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, поддон душевой должен быть низким. Можно и в принципе обойтись и вообще без него и предусмотреть слив прямо в полу, естественно, с небольшим наклоном, чтобы уходила вода. Поддон не должен скользить, если производитель этого не предусмотрел, но душевая в целом понравилась, можно купить туда специальный коврик или заказать умельцам сделать деревянный настил из лиственницы.

Душевая для пожилого человека должна быть оборудована сиденьем с покрытием его подушки из акрила или специально обработанного дерева. Также в кабине необходим поручень. Первое приспособление даст возможность мыться не только стоя, второе - обезопасит от падения. Есть варианты, где дверцы душевой установлены не в рост и ширину кабины, а вполовину внизу. Сверху же навешивается шторка. Так в кабину попадает больше воздуха при принятии водных процедур, она лучше вентилируется.

В целом сантехнику для дома нужно выбирать качественную и удобную и особенно тщательно присматривать ее, если там живет или будет жить человек в возрасте.

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