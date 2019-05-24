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Самовлюбленная бразильянка выйдет замуж сама за себя
По инф. rosbalt.ru   
24 Мая 2019 г.
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Жительница города Белу-Оризонти в Бразилии решила выйти замуж за саму себя, пишет местное издание Estado de Minas.

Самовлюбленная бразильянка выйдет замуж сама за себя

Официальной регистрации подобных союзов в Бразилии не существует, поэтому 38-летняя новобрачная предложила провести церемонию своей подруге. Заключение брака будет транслироваться на странице женщины в соцсетях.

Как заявила «невеста» по имени Жуссара Дутра Коту, многие женщины мечтают о свадебном платье, и «сологамная» свадьба дает такую возможность без необходимости поиска партнера. Кроме того, женщина подчеркнула, что «самая искренняя любовь — это любовь к себе».

Вместо обмена кольцами Коту решила сделать татуировку в виде женщины с крыльями бабочки, которая будет символизировать независимость. Она также рассказала, что после свадьбы будет по-прежнему открыта для отношений с другими людьми.

По инф. rosbalt.ru

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