Самый прочный сплав в мире

Комбинация золота и платины дала материал, который превосходит по своей твёрдости все существующие вещества.

Соединения золота и платины уже давно считаются перспективными для создания сверхтвёрдых сплавов. Но достижения учёных из Сандинийских национальных лабораторий превзошли все результаты предшественников. Новый сплав Pt-Au в пропорции 9:1 настолько прочен, что на сделанных из него шинах можно было бы объехать Землю по экватору 500 раз.

Интересный факт: сам сплав вовсе не твёрдый. Его секрет – в механической и температурной стабильности при трении. Кроме того, дополнительную износостойкость новому материалу придаёт плёнка из алмазоподобного углерода. Это очень эффективный лубрикант — природная смазка, которая формируется на поверхности сплава при сильном нагреве и трении.

Уникальный материал можно будет использовать для покрытия подвижных частей электронных устройств, например смартфонов. Срок службы гаджетов благодаря такому покрытию мог бы увеличиться в несколько раз. Ну и, конечно же, сплав будут использовать для получения лубриканта – ведь все существующие способы синтеза алмазоподобного углерода гораздо дороже и весьма энергозатратны.

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