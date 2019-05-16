Самые удивительные и странные душевые кабины

Всю свою историю человечество не отходит далеко от столь важной для всех нас воды. В воде и жизнь находится, и даже чистота, так что неудивительно, что люди придумали немало способов умыться, и продолжают это делать из собственного любопытства. По этой причине в Сети можно найти немало странных и необычных душевых кабин, которыми с удовольствием пользуются люди и хвастаются этими изобретениями в интернете.

Для начала посмотрим на не самый странный, но всё-таки достаточно необычный горизонтальный душ. Все привыкли, что душ обычно принимают стоя, а тут, наоборот, человеку предлагают лечь под струи тёплой воды.

Изобрела этот предмет гигиены и комфорта компания Donbracht. Душ представляет собой некую полку, на которую ложится человек, а над ней располагается несколько встроенных в предмет интерьера душевых леек. В целом затея любопытная, да и в плане расслабляющего эффекта может сыграть на ура, только вот непонятно, а почему бы в таком случае просто не использовать ванну?

Любопытным решением может оказаться душ под названием «PalmShower». Сам по себе он даже не напоминает об этом предмете гигиены: самая обычная искусственная пальма, ничего особенного! Но внутри неё спрятано немало технологий, которыми можно управлять с помощью телефона модели iPhone. Можно и листья пальмы «открыть», чтобы из них полилась вода, можно включить освещение и даже придумать что-нибудь с душевой аудиосистемой.

Есть среди душевых кабин отличный вариант для путешественников. Душ под названием «RAINywhere» кабиной вообще сложно назвать. Он представляет собой некий набор «зелёных» технологий и простую душевую стойку. Вода в душ набирается из природных ручьёв или дождей, а нагревается с помощью электричества, которое дают солнечные панели душа. Такой вот экологичный вариант отлично подойдёт для тех, кто не хочет лишний раз тратить воду или как-нибудь ещё вредить нашей природе.

В целом сумасшедшего душевого разнообразия в нашем мире немало. Одни творцы встроили в свой душ настоящий аквариум, другие обустроили душ камышами, третьи создали кабину в виде яйца. Стоит отметить, что такие гигиенические инструменты довольно дорогие, да и купить их можно не везде.

Впрочем, приобрести самую обычную душевую кабину можно всегда, достаточно найти подходящий сайт во всемирной паутине. К примеру, присмотреть интересные варианты душа для дома можно по ссылке: https://ldek.ru/. Здесь, к слову, тоже можно взглянуть на достаточно экзотические решения для душевых кабин.

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