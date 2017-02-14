Самые посещаемые туристами вулканы

На пенсии появляется много свободного времени, а значит, открывается возможность для занятий самыми удивительными делами (если здоровье и средства позволяют, конечно).

Экстрим, доступный для пенсионеров: путешествие к вулкану

Например, отправиться в путешествие, но не в абы какое, а в самый настоящий экстремальный тур – к вулкану. Какое это счастье, оторваться от обыденности и увидеть живописные уголки дикой природы, сделать неповторимые фотографии у подножия грозных огненных гор, набраться такого количества впечатлений, что рассказов потом родным и близким хватит на долгие-долгие годы. Конечно, тур нужно выбрать по силам и денежной состоятельности. А еще надо обязательно прочитать немало информации, какие они, вулканы. Кстати, очень много полезного и интересного о вулканах можно почерпнуть вот с этого ресурса: vulkanclub.site

Туристы хотят увидеть...

Самой посещаемая и популярная среди путешественников гора – Фудзияма. Над уровнем моря это удивительное творение природы возвышается на 3776 метров. Вулкан имеет правильную форму конуса. Это действующий природный элемент, активно он вел себя последний раз три столетия назад. Гора не принадлежит государству, а является частной собственностью, входит в состав нацпарка Фудзи-Хаконэ-Идзу. Согласно статданным за 15-й год, каждый год вершину священной горы Японии посещает свыше двухсот тысяч человек, почти треть из них – иностранные гости. Оптимальными месяцами для восхождения считаются июль и август. Бывалые путешественники советуют: подниматься на гору лучше под присмотром опытного сопровождающего.

Приглянулись туристам и южные мексиканские берега. Там они хотят лицезреть красоту и величественность самого активного вулкана настоящего времени Попокатепетля. Гора входит в многочисленные топы самых величественных гор мира, ее высота составляет 5452 метра. Сегодня, из-за невозможности спрогнозировать ближайшее извержение, власти предусмотрели ряд ограничений на туры, предполагающие путешествие к жерлу. Действует особая зона в радиусе пятнадцати километров от жерла, попасть туда можно только со спецразрешением. Заветный пропуск, как утверждают некоторые интернет-издания, получить все же можно, так как непредсказуемая гора входит в состав национального парка. Отправляться в путешествие к Попокатепетлю лучше в первые два месяца весны и осени. Именно в это время активность вулкана снижается, а турпоток не очень большой. Людям, близким к вере, небезынтересно будет узнать, что на склонах вулкана находятся более десятка монастырей, история которых ведет отсчет с шестнадцатого века.

Приятных всем безопасных экстремальных путешествий!

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