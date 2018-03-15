Сами с усами: несколько моментов самостоятельного путешествия за границу

Туристы делятся на две категории. Те, которые предпочитают путешествовать по турам, организованным операторами, и те, которые готовят и совершают вояжи самостоятельно. Вторым для организации путешествия по собственному сценарию приходится потрудиться.
На первоначальном этапе турист оформляет заграничный паспорт и определяется, в какое государство ему хочется отправиться. Стоит прочитать как можно больше информации о стране предполагаемого пребывания, узнать о жизненном укладе людей, традициях, праздниках и т.д. Для визовых стран необходимо соответственно оформить визу. Если виза шенгенская, то обязательно нужна будет страховка для шенгенской визы. Ее можно оформить в компании, которая занимается страхованием выезжающих за границу. Также страховку можно приобрести в интернете: на сайтах страховых фирм, туроператоров или в интернет-банках. Оплата от заказчика будет произведена с помощью карты. В ответ ему пришлют электронный страховой полис, который нужно будет распечатать и сохранить.
В век технологий бронировать авиабилеты также можно онлайн. Существует масса поисковиков, там надо ввести предполагаемые даты поездки и посмотреть, какова будет стоимость. Если цена и возможные пересадки устраивают, заполняются данные с заграничного паспорта, опять же банковской картой производится оплата и можно ждать копии билетов, которые придут на оставленную электронную почту. Билеты нужно будет распечатать для предъявления в аэропорту.
Воспользовавшись интернет-поисковиками можно выбрать себе и отель в предполагаемом месте отдыха. Ориентир естественно на соотношение цены и качества предоставляемых услуг. Ряд путешествующих предпочитают не останавливаться в гостиницах, а снимать жилье у местных жителей. Это будет стоить несколько дешевле и подойдет экономным туристам.
Некоторые государства не требуют от туристов оформления страховки, но мало что может случиться в путешествии. Лучше страховку все-таки оформить, ее цена будет зависеть от страны и суммы покрытия расходов.
Добраться до места проживания в выбранном населенном пункте можно на такси, заказанное по прилету. Но в процессе бронирования отеля стоит поинтересоваться, предоставляется ли заведением трансфер из аэропорта в гостиницу. И тогда путешественнику можно будет воспользоваться данной услугой.
Что касается экскурсий, то некоторые достопримечательности можно осмотреть самостоятельно, а другие экскурсии лучше оплатить и посетить организованно вместе с гидом.
Вот так примерно выглядят основные этапы самостоятельного путешествия. Бояться таких туров не стоит. А если полной уверенности в своих силах еще нет, но путешествовать вне группы все-таки хочется, то стоит попроситься в компанию к бывалому самостоятельно совершающему вояжи туристу. И все обязательно получится.
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