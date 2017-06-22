Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Самая пьющая нация

Специалисты одной из крупнейших компаний провели масштабный социологический опрос, в ходе которого была определена самая пьющая нация в Европе. Лидерами соответствующего рейтинга вновь стали не русские.

Согласно полученным результатам, самая пьющая нация Европы вообще не имеет ничего общего с представителями славянских народов, которых раньше считали большими любителями поглощения алкоголя в огромнейших дозах, сообщает Israland.

Вопреки всем ожиданиям, социологи заявили, что самыми пьющими в Европе оказались жители Лондона (как взрослые, так и дети). Из них ежедневно алкоголь потребляет каждый десятый. По данным социологов, британские женщины пьют не меньше мужчин.

Второе место в рейтинге заняли жители Ирландии.

МГ: Ну, вот хоть одно обвинение с россиян сняли! А то, похоже, на нас в Европе готовы всех собак повесить, только бы оправдать собственную несостоятельность...

Каллиграфия на клавиатуре

В шведском городке Питео поставили эксперимент: его первоклассники учатся писать не авторучкой в тетради, а с помощью компьютерной клавиатуры, сообщает издание «Новые известия». Эту программу местные лингвисты рассматривают как переходный этап к полному отказу от обучения письму. По мнению шведских лингвистов, письмо как способ коммуникации исчезнет через 50–75 лет, заявил «Новым Известиям» профессор лингвистики и фонетики Упсальского университета Свен Оман. А читатели превратятся в слушателей. Библиотека будущего будет помещена в мобильный телефон, а его обладатель сможет приобщиться к мировой культуре с помощью наушников. Тенденция к переходу от книг к звуковым записям наблюдается уже сейчас. Однако специалисты считают, что сам процесс вождения ручкой по бумаге стимулирует мозговую деятельность. В творческой среде существует даже такое понятие, как необходимость «расписаться», прежде чем из-под пера пойдут гениальные строки.

МГ: Если верить шведам, то человечество не только писать-читать разучится, но и думать. Печальные грядут времена...

Лучшее топливо - вода

Уже не за горами тот день, когда надёжным топливом для машин будет служить самая простая вода. Более того, вредные выбросы в атмосферу такого топлива будут равны нулю. Учёные доказали, что простая H2O – практически неисчерпаемый источник водорода, элемента, широко рекламируемого, как зелёное топливо будущего. Если бы водород можно было извлекать по первому требованию, это устранило бы много препятствий, которые до настоящего времени не давали воплотиться давней мечте о переводе автомобилей на водяное топливо. Специалисты из Научного института имени Вайцмана в Реховоте (Израиль) разработали схему, которая заставляет воду вступать в реакцию с бором и производит водород, который может использоваться в двигателе внутреннего сгорания или питать топливный элемент для производства электричества. Учёные подсчитали, что автомобиль должен иметь в запасе всего 18 килограммов бора и 45 литров воды. Это даёт возможность получить пять килограммов водорода, который имеет то же содержание энергии, что и 40-литровый бак традиционного топлива. Израильская компания уже начала проектировать двигатель опытного образца, работающий на этом принципе, а японская компания «Самсунг» строит скутер, также основанный на этой идее.

МГ: Автомобили, работающие на альтернативном топливе, проектируются давно, и нет сомнения, что водородный двигатель будет построен в обозримом будущем. Однако станет ли он массовым в ближайшее время – большой вопрос, поскольку вряд ли идея водородного двигателя придётся по вкусу магнатам, наживающимся на торговле нефтью...

На бога надейся...

В Тольятти соблюдать правила дорожного движения теперь призывают не только инспекторы ГАИ, но и священники. Настоятели храмов подкрепляют инструкции по безопасности цитатами из Библии.

Церковную службу и проповедь о блудном сыне сменила лекция о правилах дорожного движения. Батюшка призывает переходить улицу только на зелёный свет и обязательно смотреть по сторонам.

В тольяттинских храмах теперь раздают специальные фликеры, которые светятся в темноте. Эти светоотражающие значки позволяют сделать бабушек и дедушек заметнее на дорогах.

По мнению инспекторов ГИБДД города Тольятти, когда священник призывает беречь жизнь, пенсионеры прислушиваются. Они считают, что святой отец говорит с прихожанами от имени бога. И раз он просит соблюдать правила дорожного движения и носить фликер, значит, надо непременно послушаться.

То ли божий промысел помог, то ли просто совпадение, но с начала акции ни одного ДТП с участием пенсионеров в городе не произошло.

Во все городские храмы разосланы письма с просьбой провести агитацию среди прихожан. Инспекторы ГАИ теперь осваивают новый жанр презентации. Раздача светящихся фликеров на улицах напоминает: на бога надейся, а сам не плошай!

МГ: Удивляться стоит лишь тому, что церковь раньше не обратилась к этой проблеме – ведь что есть Библия, как не сборник инструкций по безопасности движения по дороге жизни?! И значит, сам бог велел священникам предостерегать паству от опасностей на земных дорогах...

Правда о витаминных добавках

Датские учёные пришли к выводу, что некоторые витаминные добавки на самом деле не только не продлевают, но и сокращают продолжительность жизни.

Сотрудники Центра клинических исследований при Госпитале Университета Копенгагена использовали в своей работе результаты 68 масштабных исследований, посвящённых витаминным биодобавкам. Суммировав полученные данные, учёные пришли к выводу, что приём добавок с бета-каротином и витаминами A, С и E в целом никак не сказывался на продолжительности жизни участников исследований.

При более детальном изучении 47 работ авторы которых, по мнению датских учёных, использовали наиболее подходящую исследовательскую методологию, выяснилось, что употребление некоторых из перечисленных антиоксидантов не только не продлевало, но и сокращало жизнь участников.

Смертность среди людей, принимавших добавки с бета-каротином, повышалась на 7%, а приём витаминов А и Е ассоциировался с увеличением смертности соответственно на 16% и 4%.

Несколько меньший уровень смертности наблюдался среди людей, принимавших добавки на основе селена. В то же время приём препаратов с витамином C вообще никак не сказывался на продолжительности жизни.

Учёные подчёркивают, что собранные ими данные относятся исключительно к биодобавкам, содержащим повышенные концентрации витаминов и антиоксидантов. Полезность богатой теми же веществами растительной пищи не ставится под сомнение.

МГ: Так что будьте бдительны и если хотите жить долго и быть хотя бы относительно здоровыми, лучше прислушивайтесь к светам квалифицированных врачей, а не рекламной трескотне. И ешьте свежие овощи и фрукты...