С пистолетом под подушкой спится спокойнее? Отнюдь

В двух работах, проведенных учеными Школы социологии Аризонского университета во главе с Теренсом Хиллом, проверялись широко распространенные представления, что обладание личным оружием делает человека счастливее и позволяет ему спокойнее спать. В данных опросов ученые не нашли подтверждений этому. Авторы работы склоняются к тому, что подобные представления не основаны на действительном опыте и являются лишь частью мифов «оружейной культуры».

«Мы хотим понять субъективный опыт владельцев оружия, — говорит Терренс Хилл. — Мы пытаемся выяснить, способствует ли оружие индивидуальному благосостоянию, так как это важно для обсуждения роли оружия в нашем обществе». Авторы работы отмечают, что реклама оружия часто использует утверждения, что оружие делает своего владельца счастливее и спокойнее. Оба исследования были основаны на данных регулярного Общего социологического опроса (General Social Survey), проводимого Национальной службой изучения общественного мнения. Исследование счастья базировалось на опросах, проводившихся в течение 27 лет (1973–2018), исследование качества сна — на данных за четыре года.

Первоначально казалось, что между обладанием оружием и ощущением счастья действительно есть положительная связь, но анализ показал, что оружием владеют преимущественно люди, состоящие в браке, и повышение уровня счастья определяется именно брачным статусом. Если же учитывать фактор семейного положения, то разницы в уровне счастья между владельцами оружия и другими людьми не обнаруживается. Об этом ученые рассказали в журнале SSM — Population Health, выбрав в качестве заголовка статьи название песни Джона Леннона Happiness is a warm gun («Счастье — это теплый ствол»), взятое музыкантом из оружейной рекламы в журнале, но добавив к нему вопросительный знак.

Аналогичный результат был получен, когда сравнивалась частота жалоб на нарушения сна. Владельцы оружия спали ничуть не лучше, чем остальные. Эти данные приводятся в статье, опубликованной в журнале Preventive Medicine.

«Идея, что оружие может помочь людям лучше спать по ночам, часто используется ​​заинтересованными группами, популярной культурой и даже производителями коммерческих продуктов, таких как прикроватные чехлы для оружия или специальные подушки с отделениями для пистолета, которые позволяют людям спать с оружием. Всякий раз, когда люди начинают пропагандировать определенный тип образа жизни — например, упражнения или диету, — общественное здравоохранение всегда стремится это проверить. Мы думаем, что если кто-то заявляет, что оружие полезно для здоровья и благополучия людей, эти утверждения тоже должны быть официально проверены с помощью эмпирических данных. Нам нужно проверить это, как мы проверяем любые рекомендации по питанию или физической активности», — объясняет Теренс Хилл.

...Между тем, многие из нас, несмотря даже на почтенные седины, любят побаловать себя опасными игрушками! Из хроники:

Polit.ru

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