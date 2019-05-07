С легким паром: банные премудрости

Редко какой человек не любит ходить в баню. И людям в возрасте это тоже делать можно. Если банные походы сопровождали человека всю жизнь, то и дальше себе в таком удовольствии отказывать не стоит. А когда по выходу на пенсию только появился к бане интерес, желательно посоветоваться с врачом: сколько, что и как и нет ли противопоказаний.

А не пойти ли в баню - вопрос для желающего принять такую полезную процедуру не праздный. Надо выбрать заведение по возможности недалеко от места проживания, с хорошим залом для мытья, крепкой парилкой, комфортной раздевалкой, а также желательно, чтобы и кабинет массажа присутствовал. Как вариант - заиметь баню свою собственную, возвести ее на дачном участке или на придомовой территории загородного жилища. Тогда банная "услуга" будет доступна, когда захочется, и сделать все можно по своим запросам.

Строить самому - один способ. Другой - заказать специалистам, а саму отличную баньку выбрать, к примеру, можно тут. На сайте предлагаются бани из профилированного бруса под ключ. У специалистов можно сделать проект строения. Бани на картинках хорошо рассматриваются, они здесь есть и привычными домиками, и с террасами, и с эркерами, и с террасой и гаражом и т.д. Нажав на выбранную позицию, можно увидеть предложение более детально. На картинках будут даны разные виды строения, в том числе и планировка внутри. Обозначен здесь полный метраж всей бани и каждого помещения в отдельности. Еще указаны возможные параметры бруса и тип фундамента. Узнав побольше, дальше можно и определяться.

Рассматривая варианты от строительных организаций или задумывая собственный проект, стоит ознакомиться с интересными предложениями на банном рынке. Одно из них, появившееся сравнительно недавно, но уже получившее востребованность, это печь-термос. Такие нагревательные элементы бани хорошо зарекомендовали себя, они реализуются как среди частных, так и среди коммерческих клиентов. Особенность такой печки - теплоизоляция крышки и корпуса по принципу обычного термоса. Камни будут нагреты до максимальной температуры в рекордно короткие сроки, что в наш скоростной век весьма немаловажно. У печки-термоса очень приличный внешний вид. Такой девайс не только поразит своей работой, но и просто будет украшением банного помещения. Модели печек-термосов в большинстве своем работают в двух режимах - в реальном времени и в ожидании. Применение привычное - открыл крышку и полил водой на камни.

Это только одно из современных решений. На самом деле интересного в банном сегменте масса. Ходите в баню, отстраивайте ее себе на участке, получайте заряд бодрости, тонус и удовольствие. И в итоге живите дольше. С легким всех паром!

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