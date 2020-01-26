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С аукциона продана рукопись песни Владимира Высоцкого
По инф. polit.ru   
26 Января 2020 г.
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Черновая рукопись песни «Палач» Владимира Высоцкого с многочисленными авторскими правками продана на торгах в Москве за 700 тыс. рублей, сообщает аукционный дом «Литфонд».

С аукциона продана рукопись песни Владимира Высоцкого

Первоначальная стоимость лота составляла 500 тыс. рублей.

Рукопись в отличном состоянии, выполнена черными чернилами, с многочисленными авторскими правками. В «Литфонде» отметили, что текст черновика существенно отличается от окончательного варианта и свидетельствует о смысловом различии, что является чрезвычайной редкостью.

На сайте аукционного дома сообщается, что песня «Палач» входит в трилогию с двумя частями «Истории болезни». Работа над обоими произведениями была начата в 1975 году. Наличие многочисленных совпадений в «Истории болезни» и «Палаче» позволяет сделать вывод о том, что в этих произведениях разрабатывается одна и та же тема — «Конфликт поэта и власти», а точнее — «Тема пыток».

Еще о коллекционных ценностях можно прочитать здесь:

Polit.ru

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