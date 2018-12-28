«Русское лото» разыграет целый миллиард рублей в новогодние праздники

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Участие в лотереях уже давно стало излюбленным хобби многих жителей Земли. Баснословные выигрыши манят простых людей, которые готовы испытать свою удачу ради даже самого небольшого шанса на победу. И совсем скоро в нашей стране небывалая лотерейная лихорадка найдёт своих счастливчиков. Главным призом в праздничном тираже «Русского лото» станет целый миллиард рублей!
Рекордный тираж стартует в самом начале 2019 года. Победителем этой лотереи может стать один человек, если же везунчиков будет несколько, то приз придётся разделить поровну. Представители «Русского лото» добавляют, что уже совсем скоро «в стране может появиться первый лотерейный миллиардер».
Помимо столь важного приза, в новогоднем тираже разыграют ещё 100 билетов по миллиону рублей и, конечно же, множество иных денежных вознаграждений. Рекордный розыгрыш проведут днём 1 января в прямом эфире телеканала НТВ.
Столь огромным лотерейным призом наша страна может похвастаться впервые, но другие денежные чудеса уже можно было встретить на различных лотереях мира. К примеру, ещё в середине декабря один везучий украинец выиграл миллион гривен от лотереи «Мегалот». Впрочем, самый большой выигрыш в стране был намного значительнее – 17 750 000 гривен. Такой джекпот разыграла ещё летом компания «М.С.Л.».
Но больше всего своими огромными лотереями и не менее огромными выигрышами славится США. Американцы очень любят свои лотереи и ежегодно тратят огромные суммы, в попытках получить за это немаленькую компенсацию. Такое удаётся далеко не всем, но редкие победители порой становятся настолько богатыми, что им могут позавидовать многие миллионеры нашего мира.
Так, самым крупным джекпотом Америки стал приз в лотерее Powerball. Счастливчик из Калифорнии выиграл 1,5 миллиарда долларов! Стоит заметить, столь большие суммы американские лотереи сразу не выдают. Обычно они предлагают выбор: либо забрать большую часть суммы, зато сразу, либо получать все деньги постепенно в течение многих лет.
Помимо лотерейных счастливчиков можно встретить и менее удачливых людей, которые также успевают стать «звёздами» различных розыгрышей.
Недавно житель Швейцарии в прямом эфире выиграл целый миллион швейцарских франков.
Но радость была недолгой, ведь выигрыш «везунчика» почти сразу отменили. Оказалось, что возникли некоторые «технические неполадки», из-за которых пришлось аннулировать результаты розыгрыша. Сам швейцарец, который лишь спустя некоторое время узнал о своей убежавшей удаче, «стоически» принял печальное известие.
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