Русские математики взломали «одноруких бандитов»

Оказывается, глубокое знание математики способно обогатить не только интеллектуальными ценностями. Это доказывает история русских математиков, сумевших подобрать ключи к слот-машинам австралийского производства, которые активно используются в казино по всей нашей планете.

Как разгадать «запретные коды»

Эта история началась в 2009 году, после запрета в России игорного бизнеса. Одномоментно тысячи игровых автоматов превратились в никому не нужный хлам и запрещенные законом казино распродавали их за сущие копейки. Тогда-то несколько «одноруких бандитов» и попали в руки к знатокам математики, которые и сумели разгадать принципы работы генераторов псевдослучайных чисел, используемых в этих автоматов. А чтобы занимательная математическая задача превратилась в средство преступного заработка, не хватало сущих мелочей: вычислительная техника и определенное время для наблюдений за конкретным игровым автоматом, выбранным для того, чтобы поживиться.

Заграничные командировки

С этого момента и начались странствия по мировым столицам азартных игр гонцов от питерских математиков. В поле зрения правоохранительных органов они попали в 2014 году в американском городе Сент-Луисе, когда хозяева одного из казино обнаружили, что их автоматы приносят меньше прибыли, чем это предусмотрено многолетней статистикой. Просмотрев записи камер видеонаблюдений, служба безопасности обнаружила на них мужчину со странным алгоритмом игры. Подходя к очередному «однорукому бандиту», он сначала какое-то время играл «по маленькой» и при этом держал свой телефон рядом с экраном автомата. После этого он отходил в сторону и брал небольшой тайм-аут, затем возвращался к слот-машине и тут же выигрывал около тысячи долларов. Далее наступала очередь следующего автомата, где вся история повторялась в той же самой последовательности и с примерно таким же выигрышем в конце. Когда за дело принялись правоохранительные органы и наконец распутали его, оказалось, что «гонец» питерских математиков снимал процесс игры «по маленькой» на видеокамеру своего телефона, а затем «перегонял» записи в Россию. Там ушлые математики проводили анализ видеоматериала, расшифровывая последовательности псевослучайных чисел с данного автомата и давали своему подручному конкретные рекомендации, обеспечивающие выигрыш.

Честная альтернатива

В итоге ряд непосредственных исполнителей этой схемы оказался за решеткой. Однако сами математики, организовавшие этот промысел, до сих пор находятся на свободе. Между тем, во всем мире сегодня работают сотни австралийских игровых автоматов с «расшифрованными кодами». Какими могут быть очередные преступные схемы, не знает никто. Так что, если вам хочется гарантированной честной игры, одной из альтернатив могут быть онлайн-казино – такие, например, как игровой клуб Вулкан. Казино 777 позволит вам сыграть, полагаясь лишь на фортуну и ваше искусство игрока, а многие игры (например, эта - http://777-velkam-kazino.com/eggomatic) являются полноценными, хоть и виртуальными аналогами реальных слот-машин.

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