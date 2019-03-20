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Рост цен на рынке недвижимости остановился: неужели пришло время для выбора квартиры без опасений?

Егор СТУКОВ   
20 Марта 2019 г.
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Рост цен на рынке недвижимости остановился: неужели пришло время для выбора квартиры без опасений?

Рынок недвижимости последнее время не слишком радовал покупателей. Приобрести любую квартиру, в том числе двухкомнатную, было не так уж и просто. Цены росли, так что откладывать покупку не хотелось, а подходящие варианты не всегда были под рукой. Конечно, цены всё равно были привязаны к своему региону, так что кому-то везло, и на их территории можно было совершить выгодную сделку, но в целом по России были некоторые проблемы. Но сейчас эксперты говорят о том, что ситуация на рынке стабилизируется: теперь не нужно бояться, что выбранная вами двухкомнатная квартира может подняться в цене. Рынок вошёл в фазу стагнации, остановился.

Цены на вторичную недвижимость росли в течение всего прошлого года, но теперь они наконец-то остановились. Купить ту же двухкомнатную квартиру можно без особых волнений, ведь теперь можно отложить свою покупку до лучших времён, если сейчас ситуация не позволяет взять хороший вариант.

Эксперты говорят о том, что цены на жильё в крупных региональных центрах за последний месяц почти не изменились. Двухкомнатные квартиры в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и многих других городах показали вполне приемлемый результат роста. Так, если смотреть по стоимости за метр квадратный, в Нижнем Новгороде показатель добрался до 69,1 тыс. рублей, передаёт ЦИАН.

К примеру, в Казани можно приобрести квартиры за 81,6 тыс. рублей за квадратный метр, а роста цен за месяц в этом городе не было совсем. В каком-нибудь Ростове-на-Дону «вторичка» даже подешевела 1,4% и достигла показателя в 63 тыс. рублей за квадратный метр.

В целом эксперты говорят, что тенденция на стагнацию рынка недвижимости началась из-за того, что люди просто не готовы платить больше денег за квартиры. К этому привело удорожание ипотеки, так что теперь более высокие цены не принесут выгоды самим продавцам. В ЦИАН отмечают, что в среднем средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке за месяц колебалась в районе 1%. В то же время специалисты говорят, что в точности такая же ценовая тенденция есть и на первичном рынке недвижимости.

В целом это время может подойти для осознанного выбора подходящей двухкомнатной квартиры, ведь в период застоя можно не волноваться о дальнейшем росте цен. Аналитики отмечают, что в ближайшее время рынок сохранит такую тенденцию, так что цены, по крайней мере на вторичное жильё, будут меняться довольно слабо.

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