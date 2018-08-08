Российские туристы покоряют местные просторы

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Мода на внутренний туризм, несмотря на возможность отдохнуть и за границей, постепенно набирает рост. Очень много путешественников, которые осваивают российские просторы, среди людей пенсионного возраста. Часть туристов отмечают, что любым заграничным красотам в России можно найти достойную замену.
Выбирают внутренний туризм за то, что у него немало плюсов:
- нет затрат на заграничный паспорт и визу;
- нет затрат на перелет и трансфер до места размещения;
- нет хлопот, связанных с обменом валюты;
- язык общения с населением - родной и т.д.
Разнообразие российского отдыха
Туристам, предпочитающим отдых в России, предлагается большое разнообразие вариантов отлично провести время: турбазы в лесной зоне и рядом с водоемами, лечебно-оздоровительные процедуры в санаториях, сплавы по рекам, велосипедные туры, сельский быт и достопримечательности и т.д.
Куда едут соотечественники
Российские туристы любят путешествовать по Москве, Санкт-Петербургу, Золотому кольцу, выбирают поездки на черноморское побережье, Курилы, Сахалин, Камчатку, Байкал, Алтай, в Карелию и другие интересные места.
Некоторая сезонность российского внутреннего туризма
Зимний внутренний туризм в России менее популярен, чем летний. Но в холодное время на отечественных просторах тоже есть чем заняться. Например, можно заказать тур выходного дня: позавтракать в месте размещения, прогуляться по льду водоема (там, где это разрешено), покататься на ледянках, коньках или тюбах, попариться в бане, пообедать и отдохнуть в приятном гостиничном номере, покататься на собачьих упряжках или "дать" полкилометра на лыжах и после легкого перекуса с кучей впечатлений поехать домой.
Выгодное предложение для выходного дня (и не только) в Подмосковье
Останавливаясь на турах выходного дня, можно рассмотреть хорошее предложение в Подмосковье. В эко-отеле "Изумрудный лес" сдаются благоустроенные коттеджи по приемлемой цене. "Швейцарское шале" или "Скандинавский стиль", площади больше 170 квадратных метров. В стоимость проживания включено посещение бассейна, тренажерного зала, завтраки в ресторане, организованные по принципу "шведского стола" и т.д. Все подробности, связанные с отдыхом, можно посмотреть здесь. Часто заказывают коттеджи в этом отеле семьи, которые отмечают вместе праздники, свадебные группы, компании друзей. Рождество, Новый год, день рождения будет запоминающимся и навсегда останется в памяти. Загородный отель предлагает фиксированные цены, прозрачные условия бронирования и проживания и отличное состояние помещений.
Некоторые сведения о поведении туристов
Как отмечают эксперты туристического рынка, меняются некоторые поведенческие позиции российских путешественников. В среднем год назад отели бронировали самое меньшее за два месяца до предполагаемого отдыха, теперь этот срок сократился до месяца. Стали больше пользоваться популярностью взрослые и детские медицинские программы. Продолжительность отдыха в этом турсезоне составляет примерно 10 дней.
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