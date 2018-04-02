Российская делегация представит в Нью-Йорке проект «World without drugs»

На 9 апреля в Нью-Йорке намечено масштабное мероприятие ООН на тему: «Предупреждение преступности и устойчивое развитие посредством спорта». Постоянные представительства Колумбии, Италии, Монако, Катара, Руанды и Управления ООН по наркотикам и преступности выразили российской делегации, в которую вошли представители Национального Антинаркотического Союза (НАС), благодарность за согласие на участие в конференции.

Цели мероприятия ООН в Нью-Йорке и участие российской делегации

Конференция проводится в преддверии Международного дня спорта и в интересах его развития и мира. Празднование было узаконено по инициативе Генеральной Ассамблеи для повышения осведомленности о важности спорта, как уникального фактора устойчивого развития и мира, для поощрения терпимости и уважения. Международное одобрение праздничной даты продемонстрировало всеобщее признание ООН положительного влияния спорта на продвижение прав человека и его социально-экономическое развитие.

НАС будет представлять от имени Российской Федерации проект «World without drugs» (WWD), а также расскажет об уникальном мероприятии Союза - международном антинаркотическом лагере «Нас объединяет жизнь!».

В подобном лагере, среди прочего, проходят и крупнейшие спортивные соревнования. В них активно участвуют молодые люди, проходящие курс программы реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости. Лагери организуются дважды в год – зимой в Подмосковье и летом в Республике Крым. В качестве почетных гостей лагерь посещают ведущие деятели политики, культуры и спорта. В частности, зимой 2017 года, в 6-м по счету Лагере, который был открыт в Одинцовском районе Московской области, в течении недели было проведено:

свыше 20 игр по волейболу;

более 40 футбольных матчей;

150 спаррингов по боксу.

В рамках терапевтических групп приняли участие 700 реабилитирующихся пациентов из 7 стран мира. В общей сложности было проведено более 100 терапевтических мероприятий.

Руководитель подразделения по профилактике и лечению наркопотребления Управления ООН по наркотикам и преступности Джильберто Герра, который входил в состав почетных гостей подмосковного Лагеря 2017 г., отметил высокую эффективность программ реабилитации и ресоциализации, предлагаемых НАС мировому сообществу в качестве дополнения к функционирующим проектам лечения с помощью заместительной терапии, Джльберто Герра добавил: «Это поражает и внушает надежду на успешное избавление мира от наркотиков».

Решение об официальном представительстве НАС со стороны России было принято на 61-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам.

Напомним, 14 марта Исполнительный директор Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и наркопреступности (УНП ООН) Юрий Федотов провел рабочую встречу с главой Национального Антинаркотического Союза (НАС) Никитой Лушниковым. Встреча прошла в рамках 61-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене. В ходе переговоров Юрием Федотовым была отмечена высокая эффективность международных программ в сфере реабилитации и ресоциализации зависимых лиц, реализуемых Союзом, активная позиция организации в антинаркотической и профилактической работе с молодежью, значительный рост участников волонтерского движения и новых инициатив.

О метадоновой программе, ее альтернативе или дополнении

Участие России в мероприятии ООН по теме «Предупреждение преступности и устойчивое развитие посредством спорта» — важное событие для нашей страны и мира. Предполагается, что площадки программы WWD объединит drug-free сообщества разных стран для того, чтобы дополнить терапию замещения.

Напомним, НАС и Россия в целом придерживаются позиции не впускать метадон в страну, особенно на фоне высокой эффективности проведения лагерей «Нас объединяет жизнь!». На предстоящем событии будет представлена весомая доказательная база на примере успешных разработок и программ drug-free сообщества.

Реабилитационные центры Национального Антинаркотического Союза демонстрируют успешные результаты работы, не используя заместительную терапию. Цели российской делегации не критика метода замещения. НАС стремится выстроить комплексную программу, дополнить замещающий цикл, чтобы пациент после метадоновой терапии мог продолжить процесс реабилитации и при желании окончательно освободиться от зависимости.

Этого пациента поддержит и drug-free сообщество той страны, куда он приедет на работу, ПМЖ или специально для прохождения дальнейшей реабилитации. Одновременно ожидаемый эффект от участия российской делегации — популяризация WWD и drug-free сообществ, демонстрация возможного единства в антинаркотическом движении всей сферы мировой реабилитации. Об этом заявил председатель правления НАС Никита Лушников в интервью представителям СМИ.

Подробнее по ссылке: https://nasrf.ru/.

Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь по телефону: +7 (985) 345-61-45 (Татьяна Воробей, Пресс-секретарь Национального антинаркотического союза).

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ