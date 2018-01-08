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Россия в пропасти: почему литература ушла в онлайн
|Ксения ДАВЫДОВА
|08 Января 2018 г.
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Все мы помним, что СССР был самой читающей страной в мире. Русский литературоцентризм создал величайших писателей человечества. Любовь к чтению содействовала тому, что жители России в массе своей превосходили жителей Запада и особенно США начитанностью, глубиной и широтой взглядов.
После окончания перестройки количество изданных книг стало сокращаться даже быстрее, чем их качество. На смену идеологической цензуре пришла цензура рубля и быстрой прибыли. Вместо ожидаемого всплеска хорошей литературы мы получили ее резкий спад, почти исчезновение. Но страна осталась прежней, литературоцентричной. Немудрено, что с появлением Интернета литература ушла в онлайн. Появились самиздатовские платформы, одна за другой стали появляться онлайн библиотеки. Одна из них расположена по адресу http://litvik.ru.
К настоящему времени в 140-миллионной России осталось всего несколько издательств, реально выпускающих художественную литературу. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. В странах Европы, намного меньших по размеру и численности, число издательств больше в десятки раз.
Почти все нынешние российские издательства представляют собой крупные холдинги, поглотившие другие фирмы и таким образом контролирующие все, что нам дозволено читать. Десятки прочих попросту сидят без денег. Кто-то издает буклеты, кто-то техническую литературу или книги по принципу print-on-demand, и почти все готовы издать книгу на средства автора. Вот только богатых авторов не так много, чтобы обеспечить полноценный литературный процесс.
Разумеется, новые изданные книги порой неподъемны по стоимости. Обыкновенно это переводная литература, в основном западная. По содержанию она настолько пуста, и так плохо написана, что выживает лишь благодаря агрессивной рекламе и настойчивому обману, вызывая у российских читателей вопросы к тем, кто причастен к вырождению страны, к тем, кто создал систему, которая превращает русский народ в тупое малограмотное быдло. Новые российские авторы, пишущие художественную литературу, публикуются крайне редко. Редакторы перекладывают вину на пиратов и экономические кризисы, но процесс вырождения печатной литературы начался еще до широкого проникновения интернета в Россию. Кое-кто пытается нас уверить, что к ним не поступает ничего интересного и достойного, хотя публикуемое в электронном самиздате явно разоблачает эту ложь.
Пожалуй, в этих условиях только интернет спасет нас от процесса интеллектуального вырождения. Или усугубит его окончательно.
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