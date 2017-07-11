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Россия подсаживает Евросоюз на семечки

Ксения ДАВЫДОВА   
11 Июля 2017 г.
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Семечки от производителя

Русская национальная забава проникла и в Европу: в прошлом году наша страна продала в ЕС рекордное количество семечек подсолнуха, увеличив их экспорт в три раза! Причем, больше всего этот продукт оценили в Нидерландах, куда было продано 35,5 тыс тонн – объем выручки составил почти 1,4 млрд рублей.

Впрочем, семечки от производителя – это не просто обычная забава вроде попкорна, проделавшего в свое время обратный путь (из-за рубежа в Россию), а весьма полезный для здоровья продукт, в котором содержится практически полный набор всех необходимых нутриентов. К примеру, четыре столовые ложки семечек – это дневная доза витамина Е, напрямую влияющего на молодость и красоту кожи, а также на здоровье клеток. Кроме того, в них содержится много жирных кислот, фолиевой кислоты, селена и меди.

Мало кто об этом знает, но 100-граммовая ежедневная доза семечек – великолепная профилактика болезней сердечно-сосудистой системы. А еще семечки облегчают болезни печени и укрепляют мышечную систему – а значит, рекомендованы спортсменам и всем тем, кто занимается тяжелым физическим трудом. К тому же, они хорошо помогают восстановлению и заживлению тканей после тяжких инфекций, травм и переломов.

Европейских тинейджеров, как и российских подростков, сырые семечки смогут защитить от высыпания прыщей и угрей на коже лица, помогут они и при столь «популярном» на Западе ожирении: этому продукту удается выводить из организма холестерин даже в тех запущенных случаях, когда бессильными оказываются даже специальные диеты. Также этот чудо-продукт хорошо воздействует и на волосы: они становятся сильными и блестящими благодаря высокому содержанию цинка.

Кроме того, подсолнух вполне может заменить европейцам даже психотерапевтов! К примеру, «курс лечения» депрессии состоит из десяти стаканов семечек: ежевечерне нужно съедать по одному из них, очищая семена пальцами вместо привычного «зубного» способа. Как говорят эксперты, к последнему стакану вы обязательно станете спокойнее и доброжелательнее к миру и окружающим вас людям.

Из очищенных семечек получается подсолнечное масло, которое используется не только в кулинарных целях, но и для лечения и профилактики тромбофлебита, болезней желудочно-кишечного тракта и лёгких - и даже при зубных болях. А самые продвинутые «народные лекари» готовят из семечек различные отвары, помогающие лечить бронхит, нормализовывать давление и предотвращать атеросклероз.

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