Россию загнали в долги

На днях Минфин отчитался о государственном долге, он оказался огромным. Девять с гаком триллионов только в рублях, не считая займов в валюте. «АН» подробно изучили цифры, чтобы понять, сколько и кому должно государство.

У ГОСБЮДЖЕТА два долга, оба внушительны. Во-первых, Минфин опять втихую назанимал за рубежом. Видно, не просто так его в полушутку называют лучшим другом Северной Америки. К счастью, тут всё пока не критично. У многих в памяти печальная ситуация 1998 г., когда валютный госдолг вымахал до 188 млрд долл., что на тот момент превышало 146% ВВП. После дефолта дела пошли на поправку, гигантский советский долг, который все 1990-е был как стотонные кандалы на ногах экономики, почти полностью вернули уже в 2007 году.

Исторический минимум каких бы то ни было внешних долгов государства пришёлся на 2012-й, когда сумма упала ниже 35 миллиардов. В сопоставлении с ВВП это было просто смешно. Правда, с тех пор, как выяснилось, потихоньку опять набрали, к началу 2018 г.[end_short_text] внешние госзаймы без лишнего шума подросли до 51, 17 миллиарда. Большей частью на 38 млрд долл. это валютные гособлигации, причём некоторые будут погашать аж до 2047 года. Зато напрямую другим государствам мы не должны почти ничего. Нынешний долг Парижскому клубу – смешные для наших масштабов 594 миллиона.

Другое дело, есть ещё общий внешний долг страны, включая займы банков, компаний и пр. Вот он приличный, что само по себе неплохо. Потому что это деньги, которые заняли там, но на развитие нашей страны. К 2014 г. этот всеобщий долг перерос 700 млрд долл., из них 200 должны были банки, 300 – предприятия. С тех пор все, кто мог, валютные долги возвращали в ударном порядке, к 2018 г. общая сумма упала до 529 миллиардов. Кстати, этот авральный возврат во многом и вызвал сильное падение рубля и курсовую лихорадку 2014–2016 годов.

Вторая часть долгов, она же самая интересная, – государственные внутренние займы. Берут в рублях, у своих, надолго и очень много. К январю 2018 г. накрутилось ни много ни мало 9, 137 триллиона. Правда, из них живых денег – 7, 24 трлн руб., ещё 1, 8 трлн руб. пришлось на гарантии, которые щедро раздал бюджет под различные начинания. На 83% долг набрали через разного рода федеральные рублёвые облигации. Деньги дешёвые, но не бесплатные. Самая занятная цифра – это 527 млрд руб., которые в прошлом году бюджет заплатил как проценты по данным бумагам. Для сравнения: это общий доход примерно пяти не самых бедных регионов.

Тут интересно что этот рублёвый долг не только дорог, но и разрастается очень мощно. Только за 2017 г. заняли дополнительные 1, 146 триллиона. Это годовая прибавка почти в 20%. Если считать с 2014 г., внутренний долг вырос на 2, 8 трлн руб., при этом к концу 2018-го может добраться до 10, 5 триллиона. По крайней мере такой неслабый порог прописан в госбюджете 2018 года.

Понятно, эти займы латали казну и очень помогли, особенно в самые трудные 2014–2016 годы. Но дальше надо соизмерять и думать. Иначе такими темпами выплаты по процентам из федеральной казны быстро дорастут до триллиона в год. То есть на обслуживание долга будет уходить почти как на образование или медицину. Нельзя допустить, чтобы долг начал объедать наше будущее.

По инф. "Аргументы недели"

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