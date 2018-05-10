Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Стиральный тренажёр

В один прекрасный день Денди Винсентино, решивший сэкономить на электроэнергии, снял двигатель со стиральной машины и соединил её со старым велотренажёром.

Теперь механик из города Давао (Филиппины) наливает в машину воду, засыпает стиральный порошок и крутит педали. При этом он не только меньше платит за электричество, но ещё и сжигает лишние калории, одновременно занимаясь таким полезным делом, как стирка.

43-летний мужчина уверяет, что его изобретение наверняка понравится экономным людям, которые не хотят тратить лишние деньги и не имеют достаточно времени, чтобы посещать спортзалы.

МГ: Очень полезное изобретение! Вообще-то подобную идею в своё время наш гениальный актёр Аркадий Райкин озвучивал. И вообще, не пора ли дурную энергию направлять на производственные нужды? К примеру, только один фитнес-клуб полгорода электричеством способен обеспечить... Это ж какая экономия была бы!

Робота – в мэры!

В городе Тама на должность мэра города баллотируется робот по имени Мичихито Мацуда. Механический кандидат уже пообещал своим потенциальным избирателям «справедливости и изменений». Кроме того, он утверждает, что встретится с гражданами и прежде чем начнёт планировать курс своих действий, учтёт все их пожелания.

Робот пообещал проанализировать петиции, поступившие в мэрию, и математически оценить положительные и отрицательные последствия их удовлетворения.

На улицах Тамы уже развешены его агитационные плакаты.

МГ: Далеко смотрят японцы! Люди явно дискредитировали себя на руководящих должностях: коррупция, семейственность, некомпетентность. То ли дело роботы – ни тебе взятку дать, ни родственничка на хлебную должность продвинуть, ни договориться... Правда, есть риск, что их назначению кое-кто будет сильно противиться...

Собачья работа

Знаменитого в Японии пса Васао назначили почётным начальником железнодорожной станции в городе Адзигасава, префектура Аомори. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

В субботу, 1 апреля, на площади перед станцией Адзигасава прошла церемония, во время которой глава проекта «Васао» Такэси Кудо зачитал письмо о назначении собаки. Заместителем Васао будет служить его подруга Цубаки, а их двухлетняя дочь Тёмэ станет стажёром.

В тот же день они приступили к своим обязанностям и поприветствовали прибывающий на Адзигасаву прогулочный поезд. Туристы махали собакам из окон и фотографировали их.

Одиннадцать лет назад Сэцуко Кикуя, 71-летняя жительница Адзигасавы подобрала бездомного щенка акита-ину и назвала его Васао. Из-за нелепого вида пёс стал популярен в интернете, затем его стали приглашать на телевидение, а в 2011 году его историю экранизировали. В ноябре 2017 года Сэцуко Кикуя скончалась, и теперь за Васао отвечает Такэси Кудо.

Это не первый случай, когда «руководящие» должности занимают четвероногие: в 2007 году назначение кота по кличке Тама почётным начальником бедствующей станции в японском городе Кинокава спасло железную дорогу от банкротства. Железнодорожный кот превратился в местную достопримечательность и привлёк столько туристов, что по линии пустили дополнительный состав, разрисованный кошками, а в городе открыли магазин, торгующий сувенирами с его изображением.

МГ: Правильно, если достопримечательностей нет, их нужно создать! Между прочим, это и пример для подражания российским организаторам туризма.

А ты не ври!

Жители боливийского города время от времени заковывают своего мэра в колодки — за враньё.

Во многих странах единственный способ наказать политика — не голосовать за него на следующих выборах. Но в Боливии у людей свои методы, которые они называют «социальной справедливостью».

Жители маленького боливийского городка Сан-Буэнавентура недавно воспользовались своим конституционным правом на социальную справедливость, на час заковав мэра Хавьера Дельгадо в колодки, сообщает ИнфоМания.

Хавьер Дельгадо должен был присутствовать на открытии нового моста в Сан-Буэнавентура. Когда мэр добрался до места, то был крайне удивлён собравшейся толпе, которой на мероприятии не должно было быть. Оказывается, разозлённые горожане решили преподать мэру урок. Не утруждая себя лишними разглагольствованиями, толпа просто схватила Дельгадо и заковала его в колодки.

Мэр увидел в этом происки противников и местных предпринимателей, которые хотят помешать его работе. Сами же жители города говорят, что мэр был наказан за невыполнение своих обязанностей перед населением, ложь и отказ принимать граждан города.

Самое интересное, что жители города наказывают Дельгадо уже третий раз за два с половиной года. Причём первый раз его заключили в колодки через несколько месяцев после вступления в должность.

МГ: Сдаётся, что если бы наших мэров наказывали подобным образом, то большинству из них пришлось бы как минимум полжизни провести в колодках...

Китайский Париж

Всем известна тяга китайцев к копированию. Чего только они не подделывают, теперь очередь добралась до столицы Франции.

В городе Тиандученге (пригород китайского города Ханчжоу) среди полей и пустырей трудолюбивые китайцы воссоздали точную копию города, которым грезят сентиментальные романтики – Париж!!!

Там есть копия Эйфелевой башни, и хоть это строение в три раза меньше оригинала, её видно с любой точки города.

Там есть копия Версаля и Триумфальной арки. Самое интересное – в городе построены жилые дома такие же, как в центре настоящего Парижа, только они пока ещё новые, ведь им всего несколько лет.

На самом деле китайский Париж построен как элитный жилой район, и все дома там готовы к продаже и заселению.

Конечно, копия Парижа никогда не сможет похвастаться тем шармом старинного и романтичного города, который свойствен оригиналу и привлекает туристов. Но в Тиандученге туристы и не нужны, там ждут покупателей, которые хотели бы поселиться в оригинальном месте. И застройщиком выступила частная компания, которая просто ведёт таким образом бизнес, а не занимается привлечением туристов.

Цены на столь элитную недвижимость пока кусаются. Но по сравнению с настоящим Парижем, они, конечно, намного доступнее.

С инфраструктурой в этом городишке тоже полный порядок. Пожалуй, единственная особенность, которая отличает «подделку» от оригинала, это вывески на магазинах и прочих заведениях. Они на китайском.

Но туристов оттуда никто не выгоняет. Люди приезжают туда немного пожить и погулять, так как это во всех отношениях приятное и комфортное местечко.

Местных жителей в городе пока немного – около двух тысяч человек, отсюда и название – «город-призрак», потому что улицы часто бывают пустыми. Сейчас там временно проживают строители и рабочие...

МГ: Думается, что за новосёлами дело не станет, ведь копия Парижа лишена и многих недостатков оригинала: толп туристов, автомобильных пробок, а главное – демонстраций французских граждан, недовольных политикой президента...

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