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Ритуальная атрибутика в режиме онлайн: не отходя от компьютера – легко, просто и недорого

Ксения ДАВЫДОВА   
01 Апреля 2020 г.
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Ритуальная атрибутика в режиме онлайн: не отходя от компьютера – легко, просто и недорого

О том, как хорошо совершать покупки в виртуальном пространстве, знают многие. Сейчас никто не хочет стоять в очередях. Все можно купить в интернет-магазине, а потом получить покупку курьером. Сейчас, когда московский похоронный дом Ritual.ru открыл уникальный сервис Shop.Ritual.ru, купить онлайн можно и ритуальные товары.

В чем выгода

Во-первых, это экономия времени. Люди, утратившие своих близких, избавлены от необходимости ехать в реальные магазины, стоять в очередях, тратить нервы и силы на поиски товара и его покупку. Все, что надо для похорон, есть в одном месте.

Надо сказать и о удобстве. Сложно в это поверить, но выбором продукции и оформлением заказа можно заниматься дома, сидя перед монитором своего ПК. Несколько кликов, и вы в считанные минуты удаленно купили все для похорон.

Особого внимания заслуживает ассортимент предлагаемой продукции. Он очень разнообразен (начиная гробами разных конструкций и кончая мелкими аксессуарами). Для удобства все сопровождается картинками, описаниями и указанием цены.

Говоря о качестве любой линейки сертифицированной продукции ритуальной группы, надо отметить, что оно достаточно высоко. Ведь все, что вы видите на виртуальных полках Shop.Ritual.ru, доставляется только от проверенных производителей.

Цена – отдельная тема. Продукция закупается без посредников, поэтому ее стоимость ниже, чем в реальных магазинах. Добавим сюда скидочные акции.

Как пользоваться сайтом

Найти нужные предметы и купить их на портале очень легко и просто. Все процессы максимально упрощены. Создатели, задумывая сервис, понимали, что люди, придя сюда, будут пребывать в особом состоянии.

Итак, если вы столкнулись с печальной необходимостью, совершите несложные манипуляции:

  • зайдите на площадку, работающую днем и ночью;
  • ознакомьтесь с главной страницей;
  • рассмотрите каталог ритуальных изделий;
  • выберите подходящие категории и товары, которые вам нужны;
  • отправьте понравившееся в «Корзину»;
  • оплатите свою покупку, выбрав удобный способ;
  • закажите доставку.

Что предлагает служба своим клиентам

Итак, люди без нервных переживаний и за небольшие деньги покупают все, что надо для похорон. При этом получают не только уникальную возможность приобрести это, не покидая стен своего дома.

Выбор продукции, которую покупатели найдут в каталоге, удивит даже самых требовательных из них. Им предлагаются гробы для разных вариантов похорон и ценовых рамок, венки, гирлянды, цветочные корзины, кресты в гроб и на гроб, таблички, текстиль и многое другое, что делает погребение достойным.

Быстро, просто, легко, недорого. Выбирая нужный товар, вы быстро спланируете конечный бюджет расходов.
 