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Рискован путь на Марс…
|По инф. РИА Новости
|26 Сентября 2018 г.
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Российско-европейская миссия доказала радиационную опасность полета на Марс.
Человек во время полёта на Марс получит дозу космической радиации, составляющей около 60% от предельно допустимой, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского космического агентства, составленном на основе данных, полученных за время работы на околомарсианской орбите космического аппарата российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016».
«Радиационные дозы, накопленные астронавтами в межпланетном пространстве, будут в несколько сотен раз больше, чем дозы, накопленные людьми за тот же период времени на Земле, и в несколько раз больше, чем дозы астронавтов и космонавтов, работающих на Международной космической станции. Наши результаты показывают, что само путешествие обеспечило бы очень значительное воздействие для астронавтов со стороны радиации», — приводятся в сообщении слова научного сотрудника Болгарской академии наук Йорданки Семковой. Результаты измерений предполагают, что в шестимесячном путешествии к Красной планете, пребывании там и возвращении на Землю, астронавт может быть подвергнут воздействию радиации, которая составит как минимум 60% от общего предела дозы облучения, рекомендованного для всей карьеры космонавта.
В свою очередь на сайте российского Института космических исследований уточняется, что измерения проводились во время понижения солнечной активности, когда поток галактических космических лучей, наиболее опасных для человека, достигает своего максимума.
По данным российских учёных, сейчас космический аппарат миссии «ЭкзоМарс-2016» Trace Gas Orbiter находится на высоте 400 км над поверхностью Марса, где доза радиации составляет около 1,5–1,6 миллизиверта в день. Допустимая доза для космонавта за всю его профессиональную деятельность составляет 1 зиверт (1000 милизиверт). Нормальным радиационным фоном на Земле считается 3 миллизиверта в год.
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