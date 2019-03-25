Ripme.ru — сервис по организации похорон и агрегатор ритуальных агентств

В России появился первый интернет-агрегатор в сфере ритуальных услуг. Как заявляют его создатели, новый сервис будет полезен тем людям, которые столкнутся с необходимостью организовать похороны близких или друзей.

Как и другие интернет-агрегаторы, созданные для сферы услуг, данный сервис предоставляет пользователям возможность выбирать исполнителей тех или иных видов работ. Для удобства на сайте создана система поиска и фильтрации.

По словам одного из вдохновителей проекта ripme.ru Игоря Жукова, основная цель создания сервиса заключается в том, чтобы сделать организацию похорон простым и быстрым процессом. Все знают, как в России работают некоторые похоронные агентства, покупая номера телефонов у недобросовестных сотрудников экстренных служб. Не проходит и получаса после смерти человека, как на пороге появляются представители ритуальных служб, навязывающие родственникам покойного свои услуги. Основная задача — вытянуть из близких покойного как можно больше денег. Мы решили помочь людям и предоставили площадку, на которой они могут спокойно находить исполнителей, выбирать похоронные агентства по своему усмотрению.

Подобные сервисы есть и в других сферах (доставка еды, грузоперевозки и т.д.). Команда сервиса стала первой, кто разработал и успешно запустил агрегатор для рынка похоронных услуг. Ключевой особенностью данного проекта является возможность использования сервиса представителями различных взглядов и вероисповеданий (православные, мусульмане, буддисты, иудеи, атеисты и т.д.). Посетитель сам решает, в какое ритуальное агентство ему обратиться, какой гроб и какой памятник заказать.

В будущем, при желании, любой посетитель сможет бесплатно скачать на сайте инструкцию по самостоятельной организации похорон. Такая инструкция призвана максимально упростить жизнь близким покойного.

Если вы хотите узнать больше о проекте, вы можете связаться с создателями сервиса по Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ