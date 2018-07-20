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Ринопластика: новая жизнь с новым обликом
Ксения ДАВЫДОВА   
20 Июля 2018 г.
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Ринопластика: новая жизнь с новым обликом

Трудно представить себе более существенное изменение, чем ринопластика или пластика носа. Занимая центральное место на лице, нос привлекает наибольшее внимание, даже если это внимание не осознаётся в полной мере.

Проверяй и доверяй

Несомненно, выбор пластического хирурга и клиники – очень серьёзный шаг. И важно удостовериться, что клиника имеет лицензию, а практикующие в ней хирурги обладают соответствующим образованием и должной квалификацией (не ниже первой квалификационной категории). Можно и нужно также познакомиться с отзывами других клиентов клиники.

Однако в момент, когда вы принимаете решение в пользу того или иного специалиста – доверяйте. Расспрашивайте о смысле тех или иных рекомендаций, но обязательно их выполняйте. Ведь вы – полноценный участник процесса перевоплощения, и от ваших усилий зависит значительная доля финального результата.

Идеальный нос – гармоничный

Одно из самых больших заблуждений человека, далёкого от пластической хирургии, – полагать, что нос можно рассматривать отдельно от всего облика. Однако идеальный при определённой форме и размерах лица нос будет выглядеть нелепо и совсем неидеально при других внешних данных. Поэтому следует, выбрав квалифицированного пластического хирурга, прислушаться к его рекомендациям по коррекции. К слову, в клинике «Эдаран-Медикал» такое доверие нередко позволяет выбрать более простой, щадящий и при этом эффективный способ коррекции формы и размера носа.

Ринопластика – серьёзная операция

Несмотря на современные, весьма щадящие, технологии коррекции, ринопластика была и остаётся достаточно серьёзным хирургическим вмешательством. А это означает, в первую очередь, необходимость тщательно подготовиться перед процедурой, и строго придерживаться рекомендаций специалиста в реабилитационный период.

Одно из первых требований – отказаться на время от начала подготовки к операции и до завершения восстановления от курения. Выполнение этой рекомендации значительно улучшает качество кожи, повышает скорость естественных заживляющих процессов.

Подарите себе реабилитационный период

Многие деловые люди стремятся как можно скорее вернуться к работе после проведения ринопластики. Однако вряд ли это можно считать хорошей идеей. Куда как лучше подарить себе небольшой отпуск на период реабилитации. Тем самым вы улучшите и своё общее состояние, и настроение, и, конечно, будете способствовать достижению оптимального результата пластической коррекции.

Ринопластика в клинике «Эдаран-Медикал» проводится уже более 20 лет – практически с первого дня работы клиники. Процедуры проводят пластические хирурги первой и высшей квалификационной категории со средним опытом работы в 25-30 лет. Современное оборудование и исключительный профессионализм пластических хирургов позволяют успешно провести коррекцию любого уровня сложности.

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