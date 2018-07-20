Ринопластика: новая жизнь с новым обликом

Трудно представить себе более существенное изменение, чем ринопластика или пластика носа. Занимая центральное место на лице, нос привлекает наибольшее внимание, даже если это внимание не осознаётся в полной мере.

Проверяй и доверяй

Несомненно, выбор пластического хирурга и клиники – очень серьёзный шаг. И важно удостовериться, что клиника имеет лицензию, а практикующие в ней хирурги обладают соответствующим образованием и должной квалификацией (не ниже первой квалификационной категории). Можно и нужно также познакомиться с отзывами других клиентов клиники.

Однако в момент, когда вы принимаете решение в пользу того или иного специалиста – доверяйте. Расспрашивайте о смысле тех или иных рекомендаций, но обязательно их выполняйте. Ведь вы – полноценный участник процесса перевоплощения, и от ваших усилий зависит значительная доля финального результата.

Идеальный нос – гармоничный

Одно из самых больших заблуждений человека, далёкого от пластической хирургии, – полагать, что нос можно рассматривать отдельно от всего облика. Однако идеальный при определённой форме и размерах лица нос будет выглядеть нелепо и совсем неидеально при других внешних данных. Поэтому следует, выбрав квалифицированного пластического хирурга, прислушаться к его рекомендациям по коррекции. К слову, в клинике «Эдаран-Медикал» такое доверие нередко позволяет выбрать более простой, щадящий и при этом эффективный способ коррекции формы и размера носа.

Ринопластика – серьёзная операция

Несмотря на современные, весьма щадящие, технологии коррекции, ринопластика была и остаётся достаточно серьёзным хирургическим вмешательством. А это означает, в первую очередь, необходимость тщательно подготовиться перед процедурой, и строго придерживаться рекомендаций специалиста в реабилитационный период.

Одно из первых требований – отказаться на время от начала подготовки к операции и до завершения восстановления от курения. Выполнение этой рекомендации значительно улучшает качество кожи, повышает скорость естественных заживляющих процессов.

Подарите себе реабилитационный период

Многие деловые люди стремятся как можно скорее вернуться к работе после проведения ринопластики. Однако вряд ли это можно считать хорошей идеей. Куда как лучше подарить себе небольшой отпуск на период реабилитации. Тем самым вы улучшите и своё общее состояние, и настроение, и, конечно, будете способствовать достижению оптимального результата пластической коррекции.

Ринопластика в клинике «Эдаран-Медикал» проводится уже более 20 лет – практически с первого дня работы клиники. Процедуры проводят пластические хирурги первой и высшей квалификационной категории со средним опытом работы в 25-30 лет. Современное оборудование и исключительный профессионализм пластических хирургов позволяют успешно провести коррекцию любого уровня сложности.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ