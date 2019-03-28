Рынок МФО: кто даст ориентир по займам, клиенты микроструктур и о плюсах получения средств в этих организациях

Сейчас функционирует очень много сервисов, которые могут помочь сориентироваться в предложениях МФО. Один из тех, на которые стоит обратить внимание, информационный портал frombanks.ru. Здесь сосредоточено много разной информации, например, по займам на карту Сбербанка. Можно изучить целых 66 микрозаймов от 20 лучших МФО. Одобрение тут составляет 5 минут, услуга идет быстро по номеру карточки, можно не посещать офис и т.д. Для удобства поиска пользователь может применить фильтр, где нужно обозначить необходимую сумму, желаемый срок и нажать на функцию "найти".

Заемщики МФО, кто они?

Займами в микрофинансовых организациях иногда пользуются и люди пенсионного возраста. А кто еще становится клиентами таких структур? Мартовское исследование сервиса "Робот-Займер" показало, что меньше всего среди обращающихся в микрофинансовые организации фрилансеров, индивидуальных предпринимателей и представителей сферы бытовых услуг. А кто же тогда в основном идет в МФО, напрашивается закономерный вопрос? Это, согласно исследованию, представители торговли, транспорта, производства, а также силовики. Также среди заемщиков микрофинансовых организаций фигурируют домохозяева (в декрете или на пенсии), работники образования и медицины.

Как обозначают свои предложения микрофинансовые структуры на сервисах?

Если пользователю нужен займ онлайн в МФО, он может обратиться в интернет к сервисам, на которых сосредоточено много подобных предложений. Что можно узнать из объявлений микрофинансовых структур? За сколько минут происходит одобрение заявки, какая предлагается процентная ставка, каким может быть самый низкий и высокий предел запрашиваемой суммы, на какой срок можно получить средства, границы возраста заемщика, как верхние, так и нижние. Также можно будет в рамках объявления от МФО познакомиться с отзывами.

Плюсы займов в МФО

Займы в микрофинансовых структурах имеют ряд своих преимуществ. Например, если прижимают обстоятельства, но у человека при этом плохая кредитная история, то средства все равно есть шанс получить.

Предоставить в структуру нужно минимальный пакет документов.

Средства будут выданы в очень короткие сроки.

Сумма выдается на небольшие сроки, и человеку вполне реально перехватить в МФО деньги, если сумма необходима на лекарства или иные неотложные нужды.

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