Рыболовам придется идти на дно за крабом

По сообщениям «Комсомолки», рыболовную отрасль РФ может накрыть «экономическое цунами», если опасения промысловиков по возвращению крабовых аукционов окажутся верными. Такое мнение выразил лидер ВАРПЭ (Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров) Герман Зверев.

В прошлом году в Российской Федерации обновили закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Исходя из его положений, отечественные промысловики могут быть уверены в том, что с ними будут перезаключены актуальные договора о закреплении квот сроком на 15 лет. В них встроены определенные инвестиционные обязательства (и это также предусматривает закон). В 2016 г. инвестиционные потоки в отечественную рыболовную отрасль составили 13 млрд. рублей, а за девятимесячный период с начала этого года уже превзошли этот показатель на 2 млрд. рублей.

По мнению Германа Зверева, возвращение аукционов приведет к тому, что инвестиционные вливания в отечественную рыболовную отрасль сократятся в десять раз.

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