Рыбы-попугаи сохраняют здоровье коралловых рифов

Ученые из Университета штата Пенсильвания и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре пришли к выводу, что присутствие на коралловых рифах рыб-попугаев благотворно сказывается на здоровье кораллов, а вот активный вылов этих рыб может оказать губительное воздействие на рифы.

Рыбы-попугаи представляют собой семейство рыб, насчитывающее более девяноста видов. Название они получили из-за особого строения челюстей, внешне напоминающих клюв попугая. Таким «клювом» эти рыбы сдирают водоросли — свою основную пищу — с твердой поверхности коралловых рифов. Самая мелкая рыба-попугай имеет длину всего 13 сантиметров, а самая большая может вырасти до 1,3 метра. В среднем же размер рыб-попугаев составляет 30–50 сантиметров.

Чтобы оценить влияние рыболовства на рыб-попугаев, исследователи сопоставили данные об их популяциях на 282 участках в Карибском бассейне и сравнили их с рифами в акватории национального парка в архипелаге Флорида-Кис, где не ведется рыболовный промысел. Как ни странно, но интенсивное рыболовство не повлияло на общую биомассу рыб-попугаев. Зато оно значительно изменило распределение размеров рыбы. Объектом ловли преимущественно становятся крупные рыбы-попугаи, а биомасса сохраняется за счет увеличения численности мелких видов.

Выяснив это, ученые организовали эксперимент, чтобы узнать, как удаление крупных рыб-попугаев влияет на состояние рифа. Один экспериментальный участок они оставили доступным для всех рыб-попугаев, а два других были огорожены. На один не могли проникнуть большие рыбы, а на второй — большие и средние.

Оказалось, что в отсутствие этих рыб на рифах начинается бурный рост водорослей, который ранее сдерживался рыбами-попугаями. Если на рифе нет крупных рыб-попугаев, водоросли растут в четыре раза быстрее, если нет крупных и средних, рост водорослей ускоряется в десять раз. Такое нарушение экологического равновесия может иметь пагубные последствия для состояния всего рифа. Авторы работы полагают, что необходимо поддерживать естественное распределение рыб на рифах с помощью «умной рыбной ловли», тогда это может стать дополнительной защитой для коралловых рифов, которые в последние годы значительно сокращаются из-за болезней кораллов и изменений климата.

«Коралловые рифы невероятно красивы и ценны по своей природе, но они также защищают тысячи миль береговой линии и обеспечивают среду обитания для удивительного биоразнообразия, которое служит основным источником белка для почти миллиарда людей во всем мире, — говорит один из авторов исследования Эндрю Шанц из Университета штата Пенсильвания. — Понимание того, как рыболовство влияет на коралловые экосистемы, поможет нам защитить этот бесценный ресурс».

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Polit.ru

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