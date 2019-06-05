Рецепты сохранения молодости в период менопаузы

Особый период в жизни женщины начинается в промежутке 40-45 лет. Она становится привлекательнее за счет знания своего тела, умения правильно одеваться. Красоту добавляет мудрость, уверенность в том, что она состоялась как профессионал, мама, жена, хозяйка. Подросшие дети позволяют уделить время себе, завести хобби. Но, планы часто нарушает изменение гормонального фона. Неожиданная реакция организма заставляет искать способы сохранить молодость, двигательную активность, интерес к жизни.

Климакс и старение тела

Чтобы понять, что происходит с телом, необходимо углубленно изучить его строение. Количество фолликулов, расположенных в яичниках, является неизменным, определяется при рождении. Процесс созревания, происходящий ежемесячно, сопровождается выработкой комплекса гормонов, отвечающих за свежесть кожи, ее регенерацию, усвояемость минеральных элементов.

Постепенное истощение яичников сокращает выработку гормонов, что вызывает внешние изменения, тревожащие женщин.

Заботящиеся о себе леди задают вопросы, адресованные фармацевтам, врачам, понимая, что только активное вмешательство в организм может продлить очарование молодости, сохранить гибкость фигуры.

Среди тревожных симптомов, сопровождающих это жизненный период, преобладают:

Недостаточное количество интимной смазки;

Потеря эластичности кожных покровов;

Повышенная хрупкость костей, волос, зубов;

Увеличение массы тела, вызванное замедлением обменных процессов;

Снижение мозговой активности.

Для выбора препаратов, помогающих легче перенести период, сопровождающийся перестройкой организма, необходимо провести тщательное обследование.

Период наступления менопаузы индивидуален. Ранний климакс, встречающийся все чаще, может наступить до 40 лет. Средний показатель находится в диапазоне 45-50 лет. Наблюдается и позднее наступление климакса – после 55 лет. Такой разброс зависит от массы факторов (образ жизни, наличие вредных привычек, наследственность).

Кроме этих различий, врачи различают несколько этапов климактерического периода:

Перименопаузу;

Менопаузу;

Постменопаузу.

Особенно актуально врачебное вмешательство в случае, если женщина в одном из климактерических периодов страдает от бессонницы, расстройства нервной системы, нарушения терморегуляции.

Врачами предлагаются варианты компенсации нехватки гормонов, основанные на данных лабораторных анализов, исследований.

Тем женщинам, которые подозревают у себя гормональный сбой, но не имеют возможность посетить врача, сделать полную диагностику, фармацевты рекомендуют использовать тест на менопаузу FRAUTEST Menopause. Приобрести полоски, пропитанные реагентом, не составит труда. Принцип действия напоминает тест на беременность.

Исследуя утреннюю мочу, можно самостоятельно определить превышение гормона ФСГ, который является базовым для диагностирования климакса. Для постановки более точного диагноза (вероятность 99%), необходимо сделать два анализа с недельным перерывом.

Если тест на менопаузу покажет повышенный уровень ФСГ, необходимо обратиться к врачу, который порекомендует адекватную терапию.

Растительные препараты или химия

Квалифицированный медик обязательно посоветуется с женщиной, выслушает ее пожелания, опасения по поводу приема назначенных препаратов.

Чаще всего назначается коррекция гормонов лекарствами. Но назначение производится после обследования пациентки гинекологом, маммологом, эндокринологом.

Кроме оценки результатов обследования, врач выясняет общую симптоматику, наличие наследственных факторов.

При наличии противопоказаний, в случае легко протекающего процесса затухания функций, могут назначаться и фитопрепараты, обладающие минимумом побочных эффектов. Несмотря на менее сильное воздействие, они также могут способствовать снятию неприятных симптомов.

В начале проявления симптомов климакса, которые можно определить самостоятельно при помощи теста на менопаузу FRAUTEST Menopause, важно откорректировать питание и изменить образ жизни, принимая естественные изменения и стараясь поддержать здоровье и красоту.

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