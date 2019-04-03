 Ресторанная кухня: обязанности шеф повара в ресторане, применение новых технологий, как можно снять в общепите стресс

В ресторан пенсионеры ходят не так часто, как может и хотелось бы, но иногда и они могут себе такое удовольствие позволить. Если заглянуть в это заведение изнутри, то там найдется немало интересного. Например, там могут работать отличные профессионалы.

Главный человек на кухне

Главным человеком на кухне, конечно же, будет назван шеф-повар. Как и у каждого работника, определены и обязанности шеф повара в ресторане. Например, этот ас кулинарии должен составлять все ресторанное меню: детские, банкетное, сезонное, фуршетное и, само собой, постоянное - куда же без него!

Есть у шеф-повара и другой функционал. Главный специалист кухни должен заниматься обновлением меню (как правило, это делается в ресторанах один раз в квартал). Также шеф разрабатывает какие-нибудь новые блюда - они должны отвечать таким критериям, как вкусный, выгодный и рентабельный. Еще ключевой мастер приготовления блюд проверяет входящие продукты. Если последние не качественные, то их возвращают поставщикам обратно.

Как истинный гуру, шеф должен делиться своими знаниями с другими поварами ресторана. Он может научить их, допустим:

тонкостям приготовления блюд по технологическим картам;

секретам приготовления заготовок и полуфабрикатов;

правилам хранения продуктов.

Еще в обязанности шефа кухни может входить проведение собеседований для отбора в свою команду поваров, презентация новых блюд собственникам (руководителям) ресторана, контроль выдачи готовых блюд перед подачей клиентам и т.д. Вот какое количество работы может возлагается на шеф-повара. Звучит должность очень красиво и привлекательно, но и ответственности и хлопот у такого сотрудника хоть отбавляй.

Современные решения

Организаторы ресторанного бизнеса должны всегда быть в курсе предлагаемых новых технологических решений. Одни из них могут облегчить труд бухгалтеров заведения, другие - помочь работникам склада, третьи - придут на помощь владельцам. Существуют и универсальные решения, которые направлены на совершенствование работы сразу нескольких участков бизнеса. Об одном интересных и полезных решений можно прочитать здесь: https://joinposter.com/. Эта система автоматизации может работать в облаке. Если будут перебои с интернетом, то работа заведения не остановится, система позволит и принимать заказы, и печатать чеки. После подачи интернета все данные будут отображены в облаке. Обучиться работать с применением этой системы не сложно, решение легко устанавливается и совместимо со многими необходимыми программами. Управлять заведением можно будет из любой точки мира, используя планшет или ноутбук.

Это интересно

В КНР имеется ресторан, где человеку можно снять стресс. Клиенту разрешено там такое... Например, бить и бросать не только посуду или стекло, но также и столы. По данным Интернета, можно при желании поколотить и официантов, которыми работают накачанные молодые люди. Только напрашивается вопрос, окончив смену, не захотят ли ответить своему обидчику подобным образом и они?

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