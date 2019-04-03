 Ресторанная кухня: обязанности шеф повара в ресторане, применение новых технологий, как можно снять в общепите стресс

|
В ресторан пенсионеры ходят не так часто, как может и хотелось бы, но иногда и они могут себе такое удовольствие позволить. Если заглянуть в это заведение изнутри, то там найдется немало интересного. Например, там могут работать отличные профессионалы.
Главный человек на кухне
Главным человеком на кухне, конечно же, будет назван шеф-повар. Как и у каждого работника, определены и обязанности шеф повара в ресторане. Например, этот ас кулинарии должен составлять все ресторанное меню: детские, банкетное, сезонное, фуршетное и, само собой, постоянное - куда же без него!
Есть у шеф-повара и другой функционал. Главный специалист кухни должен заниматься обновлением меню (как правило, это делается в ресторанах один раз в квартал). Также шеф разрабатывает какие-нибудь новые блюда - они должны отвечать таким критериям, как вкусный, выгодный и рентабельный. Еще ключевой мастер приготовления блюд проверяет входящие продукты. Если последние не качественные, то их возвращают поставщикам обратно.
Как истинный гуру, шеф должен делиться своими знаниями с другими поварами ресторана. Он может научить их, допустим:
- тонкостям приготовления блюд по технологическим картам;
- секретам приготовления заготовок и полуфабрикатов;
- правилам хранения продуктов.
Еще в обязанности шефа кухни может входить проведение собеседований для отбора в свою команду поваров, презентация новых блюд собственникам (руководителям) ресторана, контроль выдачи готовых блюд перед подачей клиентам и т.д. Вот какое количество работы может возлагается на шеф-повара. Звучит должность очень красиво и привлекательно, но и ответственности и хлопот у такого сотрудника хоть отбавляй.
Современные решения
Организаторы ресторанного бизнеса должны всегда быть в курсе предлагаемых новых технологических решений. Одни из них могут облегчить труд бухгалтеров заведения, другие - помочь работникам склада, третьи - придут на помощь владельцам. Существуют и универсальные решения, которые направлены на совершенствование работы сразу нескольких участков бизнеса. Об одном интересных и полезных решений можно прочитать здесь: https://joinposter.com/. Эта система автоматизации может работать в облаке. Если будут перебои с интернетом, то работа заведения не остановится, система позволит и принимать заказы, и печатать чеки. После подачи интернета все данные будут отображены в облаке. Обучиться работать с применением этой системы не сложно, решение легко устанавливается и совместимо со многими необходимыми программами. Управлять заведением можно будет из любой точки мира, используя планшет или ноутбук.
Это интересно
В КНР имеется ресторан, где человеку можно снять стресс. Клиенту разрешено там такое... Например, бить и бросать не только посуду или стекло, но также и столы. По данным Интернета, можно при желании поколотить и официантов, которыми работают накачанные молодые люди. Только напрашивается вопрос, окончив смену, не захотят ли ответить своему обидчику подобным образом и они?
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ • Ежедневные притчи • С ума сойти! • Старость в радость • Видеонастроение дня • Психология и стиль жизни • Мода для пожилых •
- Расскажите об этом своим друзьям!
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Next
Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь…
Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Как не пропустить импотенцию?
Симптомы эректильной дисфункции многие мужчины принимают за временную усталость, связывают данное нарушение с недосыпанием и психологическими проблемами. Но легкомысленное отношение к проблеме может усугубить...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Next
Prev
ПФР разъяснил: кто имеет право на "две пенсии сразу"
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
ЖКХ: за чей счет живут должники? А за наш с вами!
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Если не хватает стажа для пенсии: что делать?
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...
Переходный период
С 1 января 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет...