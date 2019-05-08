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Ремонт загородных домов под ключ: от специалистов по ремонту до курьёзов на телевизионных шоу
Егор СТУКОВ   
08 Мая 2019 г.
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ремонт загородных домов под ключ

В наши дни ремонт загородных домов под ключ спасает многие семьи от тянущихся долгие годы проблем с жилплощадью. Всё-таки далеко не всегда просто отремонтировать целый дом, а сделать это самостоятельно порой вообще невозможно. Впрочем, здесь как раз на помощь приходят профессиональные бригады ремонтников, порой даже, как ни странно, вместе с телевизионщиками: любят у нас и за границей всякие «ремонтные шоу». Недавно героями такого шоу стала пара из Великобритании, которой помогли переделать их дом за огромные 160 тысяч долларов, добавив в жильё одну очень странную и довольно спорную архитектурную деталь.

Вики и Джеймс стали героями британского телешоу «Two – Your Home Made Perfect» от канала BBC. В рамках этой программы в гости к семейной паре пришли два архитектора, которые стали соревноваться друг с другом в том, кто сможет предложить наилучший вариант для переделки мрачного и неудобного особняка британцев.

Ремонт получился немаленький, ведь их дом находился не в лучшем состоянии, так что потратить на него пришлось 160 тысяч долларов. Однако результат стоил того. Мрак ушёл, а вместо него семейная пара получила просторные залы с отличным освещением.

Кухня приобрела открытую планировку, хотя раньше была просто загромождена разнообразным и ненужным хламом, а холодильник так вообще стоял посреди коридора. В целом благодаря «ремонтной съёмочной бригаде» особняк супругов преобразился, только вот появилась в нём одна очень странная деталь. Зачем-то архитектор решил повесить большую телевизионную панель прямо над раковиной на кухне.

Этот элемент сильно удивил многих пользователей Сети, которые посмотрели выпуск этой программы в интернете. Впрочем, дизайнерское решение, судя по всему, никак не смутило семейную пару: кто знает, может им и вправду не хочется отвлекаться от просмотра телевизора даже во время мытья рук, как заметил один из комментаторов.

В нашей стране тоже есть телевизионщики, которые помогают счастливчикам с ремонтом их жилья. Хотя, конечно же, надеяться на их чудесную помощь не стоит – лучше уж отдать ремонт загородного дома под ключ профессионалам своего дела, заплатив за это собственные деньги.

За помощью можно обратиться в различные компании, которые сейчас легко найти в Сети. В список таких фирм входит также компания «Мастер Ремонта», которая занимается ремонтом коттеджей разного типа под ключ.

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