Ремонт в любой квартире: принципы постоянны

Ремонт в квартире некоторые воспринимают, как говорится, с дрожью в коленках. Ведь это, несомненно, смена привычного уклада жизни, неудобства, связанные с переносом мебели, постоянным избавлением от возникающих в процессе работ пыли, грязи, остатков отделочных материалов, когда о чувстве комфортного расслабленного состояния в своем мирке нужно на некоторое время забыть.
Другие относятся к ремонту c радостью, предвкушая новый облик своего уютного жилища, свежие положительные эмоции и даже возможность проявить себя в качестве дизайнера.
Ремонт может быть произведен собственными силами, также есть вариант отдать все на откуп профессионалам (кстати, отличных мастеров жители Москвы и Санкт-Петербурга могут найти здесь: https://handmaster.ru). Но в любом случае существуют общие правила ремонтных работ, которых стоит придерживаться.
Частичные мероприятия предполагаются или полномасштабные, нужно в любом случае обязательно поразмыслить, будут ли подходить старая мебель и аксессуары (торшеры, ковры, шторы, картины и т.п.) для обновленного помещения. Если какие-то предметы точно не понадобятся, нужно позаботиться об их дальнейшей судьбе вне дома. Вариантов много, например, перевезти на дачу, отдать родственникам или продать. Нужную мебель при ремонте помещения тоже лучше на время оттуда устранить. Если позволяет площадь – в пределах собственной квартиры, если нет – тот же принцип: дача, родственники, друзья, близкие.
Второй момент – тщательное обследование квартиры с целью составления списка необходимых работ, например, сбитые откосы и оторвавшиеся плинтуса, необходимость полной замены половых покрытий и т.д. Также на этом этапе рассчитывается, желательно с помощью профессионалов, необходимое количество материалов, временные и трудовые затраты, составляется смета ремонта в целом. В итоге вместе со всеми состоявшимися переделками по стенам, потолкам или полу все, что осталось или куплено, должно нести гармонию, а не вызывать недоумение. Явная ошибка многих, к примеру, при новом стильном ремонте ванной комнаты оставлять там видавшую виды ванну и тому подобное или сделав современную кухню не поменять старенький, вышедший из модных направлений стол.
Ремонтные работы лучше начинать с мониторинга и устранения недостатков или полной замены электропроводки. Часто люди предпочитают скрывать провода в стенах, а при недолжном внимании к этой части электросистемы, можно и новыми обоями, возникнет необходимость, поплатиться.
Лучше, если работу мастера проверит профессионал. Тогда деньги точно будут потрачены не зря. И не надо сразу после ремонта выбрасывать оставшиеся отделочные материалы. Пусть полежат в гараже или на балконе, возможно, что они еще могут понадобиться.
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