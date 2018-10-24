Ремонт под ключ. Быстро, выгодно, качественно

Планируя ремонт в квартире, ее владельцы часто выбирают такой вариант, как ремонт под ключ. И в каком-то плане выигрывают, так как все работы выполняются более качественно, оперативно и грамотно.

В этом случае, ответственность за результат несет определенная компания (дилетанты практически никогда не могут составлять ее штат). Следовательно, при обращении за услугой в специализированную компанию можно быть уверенным, что на объекте будут работать настоящие профессионалы, которые владеют современными технологиями ремонта и способны дать совет по выбору материалов и умело оперируют с ними.

После звонка в ремонтную компанию чаще всего к заказчику приезжает ее представитель. В ходе своего визита он уточняет перечень предстоящих ремонтных работ. Ремонт под ключ может включать в себя косметические или масштабные (капитальные) ремонтные работы.

На основании проведенной аналитики создается смета и оформляется договор с клиентом. Последний документ содержит перечень работ, график их выполнения, а также ответственность компании за нарушение сроков ремонта.

В процессе проведения широкомасштабных ремонтных работ под ключ обитатели квартиры обычно ее покидают на 2-3 месяца. На косметический ремонт потребуется не более 2-3 недель, но и в этом случае собственники жилья предпочитают не находиться в запыленном и шумном помещении. Удобно, например, приурочить ремонт к своему отпуску.

В зависимости от планов заказчика в квартире могут быть заменены покрытия полов, стен и установлены натяжные потолки. В случае необходимости сотрудники специализированной компании заменят сантехнику, установят новые стеклопакеты и двери (межкомнатные и входную). Квалифицированные специалисты смонтируют теплые полы, тогда в квартире будет комфортно даже в лютые морозы. Они проложат новые инженерные линии – электроснабжение, отопительную систему, водопровод и канализацию.

Функции профессионалов своего дела на этом не ограничиваются. Они помогут реализовать мечты владельца квартиры, связанные с радикальным преображением его жилья. Как правило, они имеют отношение к перепланировке жилья. В результате одни помещения увеличатся за счет других.

Сотрудники компании обычно делают качественный проект предстоящих изменений в квартире - ремонтные работы будут проведены на основании этого документа.

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