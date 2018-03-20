Ремни Gates: оригиналы и подделки

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Gates – известный производитель качественных ремней ГРМ для автомобилей, продукция пользуется мировым спросом, но сейчас ее все чаще подделывают.
Производитель усовершенствовал систему защиты, чтобы было легче отличить подлинник от контрафакта. Но неопытный пользователь может и не заметить разницу, ведь ремень − фактически монолитная деталь, чем и пользуются мошенники. Тем не менее, существуют различительные черты, о которых нужно знать перед покупкой или сравнить свой товар с этими данными.
Выявляем контрафакт
Эксперты Авто.Про дают несколько советов, как купить оригинальные ремни от компании Gates, ведь такие ремни вполне могли попасть и в каталог запчастей тойота авенсис.
- Штрих-код. Он выполнен прямо на внутренней части ремня и отпечатан четко, не стирается если потереть твердым предметом. Даже после длительной эксплуатации цифры кода можно разобрать. Между знаками равный отступ, полностью пропечатана вся область. Через равные отрезки код снова повторяется.
- Защитный код. Особый номер, по которому можно определить поставщика, номер партии и каталога. Используя сайт производителя, в режиме онлайн можно выполнить проверку данных, и если они верны, то перед вами оригинал.
- Коробка. Несмотря на то, что ремень можно сложить в четыре и более раз, его так не упаковывают и коробка имеет продолговатую форму. Складки и длительное хранение в таком положении приводят к образованию микротрещин, что сокращает срок службы. Производитель это знает, поэтому никогда не складывает свой товар подобным образом. Сама коробка плотная, оформленная в фирменном стиле компании (красного цвета с рисунками черных тонов).
- Дефекты. На оригинальной продукции никаких дефектов быть не должно, это проверяется на заводе. При контакте с поверхностью на руках не должно оставаться следов краски, смазывающих веществ и тем более, мелких кусочков резины.
- Размер. Ремень должен «стать» на свое посадочное место точно по размеру, не нужно растягивать его, подрезать или стачивать края. Небольшие усилия требуются для установки. Если в процессе монтажа появились растяжки или трещины, значит товар бракованный. Также ремень не вытягивается и выдерживает заявленные нагрузки с запасом.
Внешний осмотр
Прежде чем купить ремень от компании Gates, который предлагается как оригинальный, его необходимо тщательно проверить. Используйте предоставленную ранее информацию. Внимательно осмотрите коробку, дешевый материал видно сразу, краска его дешевая и быстро облазит, сам корпус расклеивается и не годится для хранения запчасти. Оригинальный ремень плотный, имеет ярко выраженные зубчики, напечатанный четко текст с логотипом и защитным номером. Продавец обязан предоставить информацию о товаре, рассказать где приобрел и показать при необходимости документы на закупку. Через официальный сайт даже без регистрации можно проверить уникальный код товара, и он должен быть в базе производителя.
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