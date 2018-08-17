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Реклама - надежный двигатель бизнеса: основные сведения о светодиодных табло
ИА БайкалИнформ   
17 Августа 2018 г.
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Пенсионеры, ведущий бизнес или планирующие его открыть, уже никого не удивляют. И как все люди коммерции для развития своего дела они задумываются об эффективной рекламе. Светодиодные табло - один из видов такой рекламы. Для продвижения своих товаров и услуг их применяют фирмы, организации, точки продаж. Производителей светодиодных рекламных решений много, в Москве ответственного партнера можно найти в лице этой фирмы: https://ledpix.ru/Svetodiodnoe-tablo-kupit. Каждый клиент данной компании найдет здесь грамотных специалистов и индивидуальный подход.

Сфера применения светодиодных табло:

  • разного формата и направленности торговые центры;
  • спортивные и ночные клубы;
  • кинотеатры;
  • автосалоны и иные структуры обслуживания автомобилей;
  • банки, ломбарды, медицинские центры;
  • агентства недвижимости и туристические компании;
  • заведения общепита.

Также светодиодные табло используют при проведении мероприятий: концертов, спортивных состязаний и т.д.

Есть, к слову, сферы, где применение светодиодных табло не нужно. Этот рекламный инструмент может быть мало или вовсе не эффективен для производственных предприятий. Также нет смысла применять светодиодные табло фирмам с небольшими бюджетными возможностями.

Плюсы светодиодных табло:

  • в отличие от плакатов могут привлечь большее внимание аудитории;
  • хорошо видны в любое время суток;
  • такой вид рекламы может упростить деятельность менеджеров по продажам;
  • контент на табло можно менять, это занимает малое количество времени;
  • маленькая площадь табло может "отдать" потребителям большое количество информации;
  • к этому виду рекламы владельцы помещений относятся достаточно лояльно.

Стоит отметить также экономичность светодиодных табло в части потребления электрической энергии - примерно в три раза меньше, чем энергосберегающие лампы.
И еще один несомненный плюс - автономность. Обслуживать табло и регулировать какие-то параметры нет необходимости. Функционал рекламодателя - введение необходимого текста. А дальше дело техники - таймер будет ответственен за включение и включение табло, а также он способен изменять яркость светодиодов.

Почему стоит обратить внимание на компанию «ЭЛПИ Технологии»

  • Здесь выполненные плата и модуль имеют пять защитных слоев.
  • Защищена силами мастеров и наружная часть рекламного модуля. Надежная герметизация будет препятствовать попаданию влаги и пыли.
  • Благодаря наличию собственного производства цены компании конкурентоспособны, на продукцию даются двухгодичные гарантии.
  • Продукцией можно управлять разными способами: через Android, Wi-Fi или другие решения.
  • Перед отправкой заказчику инженеры компании проводят тестирование каждого готового устройства.

От чего зависит цена

На стоимость готовой конструкции влияют ряд факторов. Среди них вид табло и его размеры, параметры изображения, цветовые решения, вид светодиодов и другие аспекты.

В целом табло составляют две группы. Это бегущие строки и светодиодные экраны.

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